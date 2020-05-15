【葡萄酒知識】常見釀製紅酒的四種葡萄

影響葡萄酒風味的因素有很多，釀酒所用的葡萄品種是其中最重要之一，而以下是現今釀製紅酒最主要用到的四種。

(圖片來源：Getty Images)

赤霞珠（Cabernet Sauvignon）

又被稱為「紅酒之王」，是最廣被用作釀製紅酒的品種。赤霞珠最大特點是果皮厚實而且遲熟，因此釀出來的酒單寧強勁，酒體飽滿，果味豐富，陳年以後更會產生多層次的果香、煙燻香，以及帶有香草、咖啡和黑櫻桃氣味。

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梅洛（Merlot）

與赤霞珠恰恰相反，梅洛是屬於早熟的葡萄品種，故此口感較為柔和輕盈，而且單寧較弱，擁有豐富的新鮮水果香氣，在法國波爾多地區，時常被用作與赤霞珠搭配混釀，以取當中平衡。以梅洛釀製的酒往往帶著濃厚的櫻桃果香，經過陳年之後，更會產生灌木叢和雪松般的氣味。

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黑皮諾（Pinot Noir）

雖然是眾多葡萄品種中最難侍候的一種，對於成長環境的要求極高，故此出產的產區不多，不過相對地，以黑皮諾釀製的酒口感不但細緻優雅，更擁有著非常鮮明而層次豐富的櫻桃和紅苺等紅色漿果香，經過陳年後更會帶來甘草、香料、甚至松露香。

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西拉（Shiraz）

絕對是澳洲最具代表性的葡萄品種，以西拉釀製的酒，通常酒體厚重而單寧較多，主要帶紫羅蘭、漿果、朱古力、咖啡及黑胡椒香氣，經過陳年後更能特出其優點，不但會進一步加強濃郁果香，還會散發皮革和松露氣息。