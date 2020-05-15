【租一個芬蘭人】透過網上直播交流　學習全球最幸福國家生活之道

香港人，你生活得幸福快樂嗎？ 在今年三月聯合國公佈的《2020年全球幸福指數報告》中，香港排名大跌至114位；相比之下，芬蘭則連續三年蟬聯「全球最幸福的國家」，而芬蘭人的生活方式亦成為了不少人所嚮往的幸福之道。為了向世界各地分享幸福生活之道，芬蘭旅遊局繼去年之後，再次推出「租一個芬蘭人2.0」計劃，以一系列網上直播交流活動，帶領世人一起修煉幸福秘笈。

芬蘭連續三年蟬聯「全球最幸福的國家」。(圖片來源：芬蘭旅遊局)

俗語有云：「家家有本難念的經。」我們生活在香港，總覺得身邊有很多不如意事發生，誠然，難道換個環境，搬到芬蘭，就會自動變得幸福了嗎？難道住在芬蘭就沒有需要克服的困難了嗎？非也，其實話說回頭，一切都是源於面對難題時的心態。芬蘭長年被黑夜及冰雪籠罩，困難的生活環境是芬蘭人經常要面對的切身難題，而他們應對的方法並非埋怨，而是選擇換一個心態，反倒過來更多接觸大自然，並從中尋找幸福快樂的泉源。

白茫茫一片的環境，看上去好像很美，但要你日日在這裡生活，你又肯定自己頂得住嗎? (圖片來源：Joakim Honkasalo)

芬蘭人的幸福感不是淺顯的，而是深深地根植於我們的生命之中。可持續的幸福是我們的「超能力」，它意味著我們注重享受生活，，我們會細細品味日常生活中的小事，比如在放鬆身心的桑拿浴之後靜靜地坐在長凳上，凝視廣闊的湖面，或者在早上上班之前跳進海裡讓自己神清氣爽一番。這種生活態度也是一種動力，支撐著我們度過當下的這些難關。

既然要生存就無論如何都要應付如此嚴酷的生活環境，不如換個正面心態去面對，這就是芬蘭人的幸福之道。(圖片來源：芬蘭旅遊局)

在是次「租一個芬蘭人2.0」計劃中，多個來自不同背景範疇的芬蘭人，將會化身線上幸福嚮導，在每個星期五的晚上，以系列直播的方式聚焦芬蘭生活方式的五大領域，並跟來自其他各個不同地方的參與者互動學習及對話。每場直播時長為45分鐘至1.5小時，分別以「和芬蘭人一起享用美食」、「和芬蘭人一起放鬆身心」、「和芬蘭人一起保持活力」、「和芬蘭人一起打發時光」、「和芬蘭人一起感受幸福」為主題，以此展現不同層面的芬蘭式幸福，而第一場直播則於今晚10點，在芬蘭國家旅遊局Facebook專頁上發佈，並續於Instagram上進行直播討論。

「租一個芬蘭人2.0」計劃，讓你遠在香港都可以學懂芬蘭人的幸福之道。(圖片來源：芬蘭旅遊局)

此外，在6月22日的一個星期裡，多個線上幸福嚮導還會透過Teams、Hangouts或Skype，與參加者進行15分鐘的一對一線上會面，直接交流及分享幸福生活之道，有興趣參加的，可以在6月8日凌晨4點59分之前，在活動網站上申請預定喜歡的主題和線上幸福指導。