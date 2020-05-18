【利多於弊？】Facebook高價收購Giphy原因何在

除了Emoji、Sticker，今天我們還喜歡用GIF動態圖像來作出回覆。最近就釋出消息，Facebook以四億美元收購GIF平台Giphy，究竟原因何在？

Giphy讓全世界搜索和共享GIF，其行為就與Google十分相似，它允許用戶上傳GIF並為其添加標籤，市場估值不只四億美元。

其實GIF圖絕非新鮮事，愈來愈多人用是因為向來都與Facebook及各大平台合作，Instagram及WhatsApp都已加入GIF圖案功能。GIF本來是一種檔案，除了動態功能，主要是為了減少傳輸時間，是為一種點陣圖形格式壓縮文件，源自於80年代。而Facebook的收購之舉，是看出Giphy的甚麼潛力？原來除了Giphy之外，另一個GIF平台Tenor已被Google收購，而Giphy也一直與與Twitter、Slack、Skype、TikTok等合作，被Facebook收購之後據說不會影響其合作關係。

圖片來源：The Verge

Facebook方面就指出，原來Giphy超過一半的流量是來自Facebook，另外的25%就來自Instagram，既然佔有這大比例的流量，將之收購回來也可以創造更大利益。而作為用家，我們則可以更方便地使用GIF圖。不過由於Giphy已長久地應用在各大平台之中，Facebook將之收歸，也意味著將會掌握大部分的GIF圖使用，從而掌握更多來自其他平台的數據，這是否壟斷市場以致造成不公，調查起來就是後話了。