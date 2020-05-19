【最好的伴侶】熱情總會退　能和你打機睇波砌模型的才是完美伴侶

很多人說男人選擇追求的對象時都只會著重外表，樣子漂亮、身材吸引的女生會擁有絕對的優勢。必須承認這個表面證供是成立的，大部分男人對於漂亮的女生確實是完全沒有抵抗能力，部分人甚至會進入下體指揮身體的情況，畢竟這就是男人的生理構造。只不過，如果說到會與他共度人生中一段很長的時光的伴侶或妻子，你會發現男人的想法和選擇會有很大的轉變。

1．最重要是直率麻甩

很多女士其實都喜歡打機、睇波、砌模型、喝啤酒、粗口橫飛，私底下和男人一樣直率、麻甩。而這類型的女生通常都對在異性面前展露自己的真我有所卻步，全因害怕身邊的男人會認為自己是男仔頭、好兄弟，吸引力不如那些很girly的女生而落得被friendzone的下場。

2．分享真正興趣

確實，在first impression就是一切的dating階段麻甩型女生或者比較難與心儀對象有所發展，但是當說到要一起生活的話，大部分男人的心底裏其實都希望身邊人能夠分享自己的興趣。因此能夠與他們一起在call of duty或apex legends衝鋒陷陣、明白為何男人都愛高達、比他們更了解足球規例、能與他們一起做無聊事的女生的魅力，在相處一段時間後會慢慢浮現。

3．有話直說

而且男仔頭的女生性格通常都非常獨立，自己能做到的事永遠不會要人代勞。能管理好自己的生活，亦懶得費很大的心機，去要求獨佔身邊人無時無刻的注意。更重要的是因為她們喜歡直來直往，有話直說，男人不需要經常猜度她們的想法。要知道大部分的男人都無辦法長期保持浪漫模式，無可能每日都準備一個小驚喜。因此長期相處的話舒服最為重要，既能分享興趣，亦不需要像易碎物品一樣小心對待，這樣子的另一半才是男人心中的完美女朋友。