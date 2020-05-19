【Logo的執著】回看Steve Jobs欣賞的大師之作　品牌成功首要條件

有時我們購物，買的並非單單是產品，而是品牌本身，品牌價值、品牌理念。看一個人的性格，多多少少可以從其外表看得出來，而品牌亦然，不過品牌的「外表」，可能就是Logo及企業識別系統。近年的確有不少歷史悠久的品牌更改Logo，而風格大多都趨向更簡約、平面化、採用現代化字體，當中最大的原因，還是吸引年青的受眾群以及適應新的數碼時代。

「NeXT」的Logo（圖片來源：logodesignlove）

尤其是科技公司更是注重Logo的表現，早些年的Facebook、Airbnb、Yahoo、Google等都紛紛更換Logo，在今年，有著過百年歷史的BMW也加入行列。但這些設計趨勢是否近年才被發展起來？如果要說現代Logo界的元祖，就不得不提Paul Rand這位大師，出自他之手的都是經典。

BMW的Logo改變，由要的簡化是平面化（圖片來源：BMW）

為人所津津樂道的，就是於80年代Steve Jobs開創名為「NeXT」的公司，後來卻被蘋果收購了，而教主也又回到蘋果去了。「NeXT」的Logo正是Paul Rand之作，他甚至深得教主的信任，說到設計Steve Jobs向來絕不手軟，本來他也希望Paul Rand可以提供多個設計方案以供選擇，但後者卻堅持只會提供一種他認為最好的方案，而且不管取納與否也得付錢。最後當1997年教主回到蘋果之後，於著名的「Think Different」系列廣告中就把Paul Rand與愛因斯坦、馬丁路德金、John Lennon等並列為對後世影響甚深的「瘋狂的人」，就此推論，把Paul Rand當是教主眼中的設計界第一人也不過譽。那麼「NeXT」的Logo有何特別之處？首先其名字就有著「Next Big Thing」的喻意，而且新科技就像是一個黑盒（Black Box），所以Paul Rand以此作為設計藍本，有趣的是，當中的「e」用上小寫，原來因為他認為「NEXT」經常和「EXIT」被混淆而助於區分兩者。

Paul Rand（圖片來源：Al Cheruk）

Paul Rand的另一個著名作品相信大家都看過，就是美國廣播公司「ABC」，成立自1943年，其Logo已更改過很多次，直到1962年找來Paul Rand，從Logo可以看到簡潔美麗的特性，最重要是可以直接地表達到公司的特點，既清晰又充滿凝聚力的傳播媒體。採用極簡的黑白色，字型用上優雅又充滿簡約美的Bauhaus字體，要知道在六十年代電腦科技還未普及，簡單的Logo要有效地廣泛應用於不同媒介，直到今天，這個成功的Logo使用了六十年也依然受用，看得出其簡約及識別性的重要。

剛才說過Steve Jobs如何欣賞Paul Rand，原來找來後者之時，他正正與IBM公司有合約又不能為他人設計，教主為此不惜大灑金錢，至於IBM的Logo更是Paul Rand的代表之作。IBM起源於1911年，最初以生產打字機而聞名，最初的Logo識別性不佳而不能讓人一眼認出，直到後來電腦業界的競爭擴大，IBM感到隱憂才於1956年找來了大師為他們重新打造Logo及企業識別系統，基本上都沿用至今。字體的原型是穩重的City Medium字體，再模擬由打字機打出來，回溯他們以生產打字機成名的歷史。以白色線條分割字母，表現出富速度感、瞬息萬變的業界。整體看來，工整簡單的線條帶出機械化及可靠的感覺，更蘊含先進科技的意味。

出自Paul Rand之手的IBM Logo（圖片來源：Wiki）

出自Paul Rand之手的IBM Logo（圖片來源：qz.com）

IBM Logo改變史（圖片來源：qz.com）

回看有歷史的Logo發展，大多都是由複雜花式變得簡約，再立體化，又再簡約。趨勢的回歸不難看出都是來自眼花繚亂的業界，面臨龐大的競爭而要從中突圍而出，所以平面化、簡約設計才是解決方法。在疫情之下世界趨勢都紛紛轉戰線上，數碼化、應用於社交平台，相信是各大品牌都正在致力達到的目的。