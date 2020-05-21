【事業型男人】只專注工作就是好男人？　其實可能只能一名自私男

相信不少人從小就被灌輸「男人必須以事業為重」的概念，認為必須要先有一份能長遠發展的工作或生意、無時無刻拼搏向上，以及充裕的經濟能力，成為一個成功的人後才能夠為自己、為家人帶來幸福和安全感。而確實很多人亦不作他想地把這句話奉為座右銘來實行。

事業確實很重要。首先，在工作上獲得成功能為你個人很大的成就感，而成就感可以讓你變得更加自信。然後，事業能夠給你清晰的目標，除了能讓你不需要徬徨明天該做甚麼以外，充滿爭勝心、專注於實現這些目標的男人相比起漫無目的、過一天是一天的人，吸引力是幾何級數的差別。而對於伴侶以及家人來說，能看見你有一個長遠的生涯規劃則是令他們對生活感到安穩的重要一環。

盲目地發奮，忙忙忙其實自私，不是歌詞，是寫照，男士們會領略到夕爺的含意嗎？（圖片來源：freepik）

凡事不是金錢說了算

但這句話有一個很大的問題，就是它把事業和興趣、家庭等的其他事情的重要性區分了開來，彷彿事業就是一切的基石，必須先打穩根基才能追逐其他東西。這個說法聽起來很有道理，但要知道凡事都是一體兩面，過分地看重事業，而忽略其他事情的人，我們稱之為工作狂。不少工作狂都會相信只要為家人帶來經濟上的富足就已經很足夠，忽略了他們在情感上的需求，因此會在不自覺的情況下與伴侶變得越來愈陌生，與朋友、父母、孩子的距離越走越遠。很多成功人士都無辦法與伴侶維持長久的關係就是這個原因。而在離婚率極高的日本，丈夫只忙於工作忽略妻子，再加上孩子長大後離家的空巢期則是中老年人士婚姻失敗的一大主因。

慾望無止境

其實事業是為令你得到成就感、為令你家人變得幸福的一種工具，因此過分專注發展事業，以它為唯一目標而失去其他東西實在是本末倒置。要知道工作的是永無止境的，你永遠都會有下一個目標、下一個project。所以說到底，取得一個工作和生活的完美平衡才是一個好男人應該追求的狀態，而錢這回事，的確沒有人能說賺夠了，就連誠哥可能也羨慕Bill Gates一樣，你說要追到何時！