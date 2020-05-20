逾220年英倫國寶級啤酒首襲港　或成英超復賽後男人最佳睇波夥伴

繼德甲於剛過去的周末復賽後，英超各支球隊亦在昨日開始復操，雖然首輪19支球隊的職球員新型冠狀病毒檢測中有六人確診，但暫時估計賽事仍然有望將於六月重啟。睇波當然要有啤酒相伴，而睇英超最好就是飲英倫啤酒，擁有超過220年歷史的啤酒品牌Greene King最近被帶到香港市場，勢必成為英超復賽後最佳的睇波夥伴。

Greene King以傳統釀酒工藝生產酒桶啤酒及各具特色的精釀啤酒。(圖片來源：Greene King)

由Benjamin Greene於1799年始創，Greene King在英國薩福克郡Bury St. Edmunds及蘇格蘭Belhaven均設有自家釀酒廠，並擁有超過2,700間特色酒館，是英國最大型之釀酒及英式酒館營運品牌，而且在啤酒評審比賽中屢獲殊榮。

位於蘇格蘭Belhaven的自家釀酒廠地理位置得天獨厚，利於以天然水源及特產大麥釀造啤酒。(圖片來源：Greene King)

保留傳統木桶釀造

木桶啤酒是傳統的英倫啤酒釀造方法，而Greene King便是遵循Benjamin Greene於220多年前留下的秘方並加以改良，造就出眾多得獎的地道酒桶啤酒，包括品牌的皇牌精釀啤酒Greene King IPA，以人手精選麥芽，結合Pilgrim、Challenger及First Gold三款100%英格蘭天然啤酒花，精釀出酒色透徹，入口舒爽略帶清甜的IPA啤酒。另一值得特別推薦的是Belhaven橡木桶精釀金啤酒，以蘇格蘭斯佩河畔的威士忌橡木桶釀製，在自然釀造過程，將帶有有如威士忌之雲呢拿香甜與橡木香氣融入啤酒裡頭，風味別樹一格。

Greene King IPA是品牌的皇牌啤酒。(圖片來源：Greene King)

何以英人愛啤酒