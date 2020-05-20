那些年迷倒眾男生的港產片女神　80、90年代經典港產片陸續重映

一個39年來首次被取消的香港電影金像獎頒獎典禮，一條被譽為神級剪接的香港電影金像獎預告片，令港產片再次成為電影迷的討論焦點，而有院線於月初解禁重開，推出「好想瘋狂睇港產片系列」，將一系列經典港產片重新推上大銀幕，並以20年前上映的《十二夜》作頭炮。看著電影海報上，當年青春無敵的張柏芝，不禁令人回想起昔日那些港產片女神。以下就讓我們看看在是次嘉禾的重映計劃中，有哪些港產片女神出現。

(圖片來源：《十二夜》劇照)

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張柏芝 - 《十二夜》

由接拍一系列陽光檸檬茶廣告開始已經備受注目，以至後來進入電影圈旋即成為經典電影《喜劇之王》及《星願》的女主角，後來更憑著《忘不了》榮升影后，盡顯美貌與演技並存。《十二夜》是張柏芝從影之後第二年的作品，20歲之齡既青春亦開始散發著一股獨有魅力。

(圖片來源：網上圖片)

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邱淑貞 - 《最佳損友》、《最佳損友闖情關》、《精裝追女仔3狼之一族》

由在1987年以大熱姿態參選港姐，後被迫退選但又加入TVB，並於翌年憑《最佳損友》出道，到之後在三級片《赤裸羔羊》中大膽性感演出，以至後來嫁人甚至現在女兒沈月已經20歲，豆豆可謂60至80後，整整數代人的女神。

(圖片來源：網上圖片)

張曼玉 - 《精裝追女仔》

18歲參選港姐並贏得亞軍及最上鏡小姐獎項，不止樣靚更是香港電影史上最具實力的影后，不但獲得五屆香港電影金像獎影后、四屆台灣金馬獎影后，更是華語電影史上首位在歐洲三大國際電影節中獲得演員榮譽的影星和亞洲影壇首位康城影后。

(圖片來源：《古惑仔》劇照)

《勝者為王》黎姿

14歲就以臨時演員身份參演首部電影《開心鬼放暑假》，黎姿憑著天使的臉孔與魔鬼的身材加上出色的演技，很快就得到男主角兼電影公司主席黃百鳴賞識，更於翌年首次在《飛躍羚羊》中擔演主角。在古惑仔系列中擔演細細粒，更是奠定了她在7、80後心目中的女神地位。

(圖片來源：網上圖片)

李嘉欣 - 《至尊計狀元才》

18歲就贏得香港小姐冠軍，更被譽為「史上最靚港姐」，雖然李嘉欣早年被爆出「我真係恭喜你啊」電話錄音，但依然動不了其港產片女神的地位，而且即使已經將近50歲，相信還是不少人的女神。

(圖片來源：《逃學威龍》劇照)

張敏 - 《逃學威龍》、《逃學威龍2》、《逃學威龍3》、《精裝追女仔3狼之一族》

綺夢！作為周星馳的御用女主角之一，張敏曾主演多部神級港產片，更隨時是電影作品被觀看過最多次的香港女演員。一張冰山美人的外貌，加上玲瓏有致的身材，絕對稱得上一代港產片女神。