男士的暗黑魂　黑啤是如何釀成的　又如何以重口感成男人最愛

終於回到可以Happy Hour的日子，相信不少朋友都渴了一般時間吧！Happy Hour不適宜喝太烈的酒，而啤酒就正好迎合剛來到的盛夏，啤酒林林總總，有著過百種、更可能是最多種類的酒類。而當中黑啤，更是男士們的最愛，酒精度不會太低但亦沒有很高，口感較濃郁相當適合男士們。

黑啤的顏色，其實是來自烘烤過的麥芽（網上圖片）

黑啤的顏色來源

首先來了解一下黑啤是如何釀成的。其原料也是水、啤酒花、麥芽，沒有色素及其他添加劑，那麼顏色是從何而來的？首先要知道啤酒的顏色與口感是息息相關的，而顏色就是從烘烤麥芽得來的，烘烤程度愈高，麥芽及所釀出來的啤酒顏色則愈深，而口味也更為濃郁，例如最常見的Pale Ale，「Pale」是淺色的意思，較深的有Amber Ale等。

烘烤程度愈高，麥芽及所釀出來的啤酒顏色則愈深，而口味也更為濃郁（圖片來源：craftbeerclub）

水的影響

縱使黑啤的顏色與水是無關的，但水也是啤酒最重要的原材料，出產啤酒的地方大多有著好山好水，而水本身都有軟硬之分，適合釀造不同風格的啤酒，現在的精釀啤酒，大多都會因應啤酒風格而調較水，本地業界有人笑言過，香港的「鉛水」其實最適合釀黑啤。

啤酒最講求的是新鮮，當中有九成多是水，所以水質的影響其實非常大（圖片來源：Unsplash@sarahjgualtieri）

為何要烘烤麥芽

大麥及小麥，都是含糖量極高的穀物，向來很適合釀酒，而烘烤麥芽也就是製麥，其實是要讓麥芽糖分結晶，而且賦予更多的風味。黑啤以深度烘烤，可以得到焦香的味道，以及咖啡和巧克力的口感。而且炭化的過程會令麥芽的酸性提高、帶有微苦，也是黑啤的特色，但有些黑啤不會覺得很酸，可能是因為釀造地的水質本來就鹼性高，正好有中和作用，例如愛爾蘭的Guinness。

黑啤以深度烘烤，可以得到焦香的味道，以及咖啡和巧克力的口感（圖片來源：craftbrewingbusiness）

黑啤的種類

剛剛大致解釋過黑啤的由來，但熟悉啤酒的朋友定必知道，啤酒主要是分兩大類的：Lager及Ale，是兩種酵母的種類以及相應的發酵方法。而黑啤其實是一個統稱，Lager及Ale都有出色的黑啤。

德國黑啤Schwarzbier（圖片來源：csbrew）

Lager方面有著名的德國黑啤Schwarzbier以及慕尼黑黑啤Munich Dunkel，風格都是酒精度低口感清爽怡人。而Ale方面就有大家最多聽到的Porter以及Stout，從顏色及口感之上Porter都比Stout低，但兩者的酒精度都比較高。Porter顧名思義，是源自於英國的碼頭工人，口味大多都是巧克力、咖啡之類的，有興趣的可以試試英國的著名牌子Fuller's。

Porter顧名思義，是源自於英國的碼頭工人。（圖片來源：fullersbrewery）

至於更上一層的Stout更有多種分支，例如Milk Stout、Imperial Stout、Chocolate Stout等，還有Dry Stout正是大家熟悉的Guinness，Dry的意思與葡萄酒同理，不甜、甚至偏苦。由於Stout酒精度高，口感厚重，也很適合陳年，現在愈來愈多用木桶陳年的版本推出。