50年Dalmore單桶拍賣　更可到蘇格蘭體驗與大師品飲和客製化裝瓶

對於威士忌迷而言，見到高年份的威士忌就會眼前一亮，當然如果能喝入口，定必也會點亮味蕾。對於有保證的高年份威士忌，也許有不少朋友會留意拍賣的消息，入手一些難得的瑰寶。

Dalmore的歷史可追溯至1263年；酒廠的傑作包括與意大利名廚Massimo Bottura合作推出的L’Anima，曾在蘇富比以108,900英鎊售出。（圖片來源：Sothebys）

早前在3月在蘇富比就以54,450英鎊成交了一瓶Dalmore Candela 50 Year Old，如果上次失落了的朋友不用灰心，因為正在有另一批Dalmore 1973年威士忌原桶拍賣，酒桶現在仍然存放在酒廠，再陳年三年出桶就會成為50年威士忌，而且是次更有150支裝瓶，拍賣至5月23日為止。

是次拍賣Dalmore 1973再陳年三年出桶就會成為50年威士忌，更有150支裝瓶。（圖片來源：Sothebys）

是次的拍賣品為Dalmore 1973年（桶號8) ，將由Dalmore酒廠直送，而成功拍得美酒的朋友更會被邀請飛往蘇格蘭，與酒廠的釀酒大師Richard Paterson磋商決定酒桶的裝瓶日期及細節，而美酒更會以經典Candela水晶酒瓶盛載，包裝可作個人化設計。

美酒現在仍然存放在酒廠，將會以經典Candela水晶酒瓶盛載（圖片來源：Sothebys）

這桶近50年的酒目前酒精強度為42.6%，於1973年裝入美國白橡木桶，2008年換入Matusalem雪莉桶，最後在2015年至今則於波本威士忌木桶中陳年。但要拍得美酒歸來也是有規距，150瓶當中有至少90瓶的包裝可供個人定製，但只可作送禮及私人飲用，不可轉售。而餘下最多60瓶則採用酒廠標準包裝，可於日後轉售。更吸引的是，買家可與一位夥伴前往酒廠進行兩日三夜之旅，包括商務／頭等來回機票和豪華蘇格蘭式住宿，旅途中有機會與品牌蒸餾大師Richard Paterson進行私人諮詢及品飲。