奢華遊戲人生　Louis Vuitton推多款配色波枱與足球桌

如果家中有空間，相信不少朋友都會想入手一張遊戲桌。早前曾為大家介紹過，只有Rolls-Royce車主才可以擁有、全球限量五張、要價25萬美元的「Stealth R11」多功能遊戲桌，有夠奢華但難免令人失落擁有的機會。今次再有時尚奢華品牌Louis Vuitton推出的手工定製手足球桌及撞球桌，可能符合到大家的需要。

圖片來源：Louis Vuitton

早前Louis Vuitton推出的撞球桌，原來已是由Kim Jones於2018年提出，也許更加符合最近的更多時間在家的居家生活。設計上採用了多種配色，由有著Monogram Eclipse和Damier Graphite等標誌性圖案，別具奢華品味的樣革版則有「Cyan」、「Fuchsia」、「Navy/Pistachio」及「Caramel/White」不同配色，可以挑顏符合不同個性的作品，當中的細節也匠心獨運，桌邊用上了牛皮加手工壓印金屬配件，而桌球及球桿也印有經典Monogram圖案，奢華極致。

圖片來源：Louis Vuitton

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原來在更早前的5月頭，品牌亦有推出英式酒吧必備的足球桌，同樣別具時尚韻味，而且整件都是手工打造，用上了品牌的著名旅行箱相同的製作工藝，以木材為基本而加以皮革與帆布，與撞球桌同樣有著Monogram Eclipse和Damier Graphite標誌性圖案，更配以多種顏色如黃、青、酒紅和焦糖與白色等皮革版本，有趣的是球員設計，竟是借用了品牌於1921年的經典Groom廣告，以鋁金屬手工鑄造再加上生動的表情，價格一點也不失禮，定在$75,500至$93,000美元之間。

圖片來源：Louis Vuitton