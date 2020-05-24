MASUNAGA增永眼鏡 自1905年的日本天皇御用神級國寶物

能夠被冠以「國寶級」封號，除了品質要達至高水平外，產品對當地的影響力也同樣重要。作為一個擁有百年歷史的眼鏡經典，MASUNAGA懂得將傳統職人的熟練手技提升至另一層次，而在潮流趨勢的影響下，傳統與復古風格成為了眼鏡設計的重要元素，而MASUNAGA卻應記一功！

成立於1905年的MASUNAGA在日本眼鏡業界可說是享負盛名，特別對真正喜歡傳統手造眼鏡的朋友來說，那種氣質及手工技巧絕非筆墨可形容得到。至於近年品牌在設計上有年輕化跡象，同時獲得全球粉絲的熱烈追捧，這足以證明MASUNAGA具備著劃時代的創作方向，而懂得與時俱進的重要性，定必無往不利。

百年老字號—福井縣眼鏡職人之首

近年MASUNAGA的積極態度絕對是值得我們嘉許，對於一眾眼鏡迷來說，它的歷史背景彷彿為它們建立出一道橋樑，而作為百年的老字號，在品質以至造鏡功力上更展露出其一哥地位，因此在全球各地的支持者亦日益增加。MASUNAGA又名增永眼鏡，由增永五左衛門於1905年所創立，至今已有115年歷史。由於當時人民大多數以務農為生，每逢冬季來臨時務必因大雪而停頓所有工作、導致無法生計。因此當時擔任政治家的增永五左衛門決定從東京、大阪引入造鏡技術，並創立「增永眼鏡株式會社」，同時大量聘請與培訓當地居民，鼓勵有天份的人才創業，及此他們再無需畏懼天氣影響安心工作。

品牌創辦人增永五左衛門。（圖片來源:yamatodamasii.jp）

天皇御用的眼鏡品牌

手造眼鏡漸漸成為福井縣的名產，同時亦培育出多位優秀眼鏡職人，其中我們熟悉的山本泰八郎及小竹長兵衛也是出自於當地。手造眼鏡在福井縣的興盛也開啟了全球對日本手造眼鏡的重視，因而成為另一的國寶級工藝。MASUNAGA之所以被外界稱之為日本天皇御用品牌，全因為在昭和時代，增永五左衛門連同眼鏡職人，為特別獻給當時天王裕仁而打造出三枚頂級黃金眼鏡作品，並得到一致讚賞。從此MASUNAGA便被外界冠以「天皇御用」的稱號，與此同時證明了它們在日本的殿堂級地位。

人手打磨組件工序

我們深信一些被外界稱為經典的眼鏡品牌，其背後一定有某些原因，才能獲得這個稱號。至於MASUNAGA在技術層面上絕對是毋庸置疑，每副作品都交由多位職人以複雜的工序所打造，從打磨到各組件的裝配都均由人手完成，加上以針對亞洲人面形而調校的獨特剪裁，為追求人體工學設計的佩戴者帶來舒適體驗，正因有著如此嚴格的要求，眼鏡質量絕對有信心的保證，不失「天皇御用」這個美譽。

日本人氣女星有村架純也是增永眼鏡的忠實粉絲，佩戴型號為GMS-824。（圖片來源: rxcxy.com ）

圖片來源：masunaga1905）