外形依舊硬件升級　B&O第二代Beosound A1讓你隨時與好友分享音樂

香港的疫情似乎將近尾聲，困了在家這麼久加上夏日將至，當然要好好籌劃一下玩樂大計，而無論是與出海去沙灘，抑或是行山去野餐，音樂總能帶動起熾熱氣氛，故此一個聲音質素優良，而且型格設計方便攜帶，以及續航力強勁的藍芽喇叭非常重要。在戶外活動懂得播上一首啱mood音樂，就是悄悄告訴女伴知，你是懂品味的。

一個設計型格輕巧，而且擁有良好聲音質素的喇叭是現今出行去玩的必備身品。(圖片來源：Bang & Olufsen)

擁有將近100年歷史的Bang & Olufsen，憑著源自丹麥的匠心設計工藝和極致音質，向來都是奢華影音設備的代名詞，即使副線品牌B&O Play主攻平民化市場，在產品質素及設計上依然毫不馬虎，故於2016年推出首款便攜式藍芽喇叭Beoplay A1，即以型格設計及上佳音質而備受追捧，可謂不少人出門開party的必備隨身物。

B&O為首部便攜式藍芽喇叭A1進行升級，推出第二代Beosound A1。(圖片來源：Bang & Olufsen)

事隔四年，B&O與丹麥著名工業設計師Cecilie Manz合作，為A1帶來硬件升級，推出第二代Beosound A1，保留了經典的圓弧形設計的同時，顯著改善了整體的性能和設計。首先在最重要的音質規格方面，第二代Beosound A1具備兩個重新配置的揚聲器驅動器，包括使用釹磁鐵系統（Neodymium magnetic system）的3.5寸鋁質低音揚聲器，及3/4寸的圓頂絲質高音揚聲器和由一對30瓦D類擴大器驅動的高級DSP濾波器，並內置AAC及aptX Adaptive編解碼器，令其360度音效更加清晰，而且提供到更出色的無線音樂體驗。

第二代Beosound A1在聲音質素上有所提升。(圖片來源：Bang & Olufsen)

此外，作為一個用於隨身攜帶的藍芽喇叭，第二代Beosound A1設計更加精緻纖巧，重量輕了7%之餘，底座高度亦降低了0.85mm，而且具備IP67防水防塵認證，可於30分鐘內及1米水深情況下防止入水影響機件，尤其適合帶往泳池、海灘及山野間享受高質室外音樂。至於續航力方面，第二代Beosound A1於70 dB的中等音量下可播放長達18小時，若然下調至55 dB音量甚至能連續播放43小時，比Beoplay A1的四小時（70 dB）及24小時（55 dB）高出不少。

比上代更輕巧易攜之餘，第二代Beosound A1更具備IP67防水防塵認證，而且續航力強勁。(圖片來源：Bang & Olufsen)

最後不得不提的是，第二代Beosound A1支援Amazon Alexa智能助手，並內藏三個麥克風，支援範圍遠至16尺，讓用家可以在無需用手按下按鈕的情況下，以語音直接喇叭。然而雖然第二代Beosound A1帶來了這麼多項升級，但價錢上和當年Beoplay A1推出時無異。