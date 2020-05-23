【男士Hangover】宿醉事前事後緩解方案　飲醉慣犯要注意

酒量人人平等，有人天生麗質、有人久經訓練，都是殊途同歸的。沒有人會喜歡醉後感覺，當然最簡單的就是適量喝酒，但有時興致太高昂，又或是忽略了當日的身體狀態，難免迎來醉酒的後果，既身體難受，甚至會影響別人，對自己以及身邊的人考慮多點，才是男士們的典範，那麼避免喝醉有那些方法？

《Hangover》劇照

喝酒前打好底子

喝酒前的確有一些方法可以處理，當然前提是知道難以避免少喝的場合而非刻意買醉。不少朋友都聽過喝酒前吃一片牛油的說法，原來在外國盛傳喝一口橄欖油又或是一杯奶也有同樣功效，原理都是限制身體吸收過多酒精。另一方面，如何可以的話當然要避免空肚喝酒，其原理是避免酒精下肚後直接被吸收，而最好的是進食碳水化合物如飯、麵包，難怪法國人喝一整晚酒也同時在吃麵包。而來到酒場，易醉的朋友可以避免喝太多有氣的酒精飲品如啤酒及香檳，因為酒中的二氧化碳會加速血液吸收酒精，香檳易醉、啤酒易嘔是常識吧。

如何禮貌拒絕不擅長的酒類：

一醉起來多了個B，還是掉了隻牙都沒有人想（《Hangover》劇照）

就算做盡了以上的方法，又或實在是此料不及地喝醉了，翌日定必會迎接不愉快的後果，最基本的是身體上的不適。首當其衝的是要補充電解質，因為喝太多酒本身就會抽乾身體的水分，如果曾嘔吐過更加需要補充水分，除了喝水，最好是補充電解質，減少脫水的感覺，除了電解質飲品，其實不少食物都有幫助，例如香蕉、罐頭湯等。

除了電解質飲品，其實不少食物都有幫助，例如香蕉、罐頭湯等（圖片來源：Unsplash@yuancongyi）

宿醉後不妨試試用香蕉做早餐（圖片來源：Unsplash@shootdelicious）

解決宿醉靠果糖

此外，要解除宿醉感覺，其實果汁都有幫助，不過不同的果汁都有各自的功效。首先大部分果汁都有果糖，果糖可以促進乙醇的代謝，而含有豐富果營的水果就有蘋果、香蕉、梨子、西瓜等。除了果糖，番茄中的茄紅素更加有效。而如果有強烈的反胃感，葡萄汁就適合不過，因為葡萄汁有酒石酸可以降低體內乙醇濃度。如果酒後有頭痛，則可以嘗試蜂蜜水。