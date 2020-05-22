協助傑祖基突破全馬Sub2人類界限　Alphafly NEXT%開售日期落實

去年跑壇最重大的事件，莫過於全馬最速男傑祖基（Eliud Kipchoge）在10月12日的「Ineos 1:59 Challenge」中以1小時59分40.2秒完成全程馬拉松，成功打破人類全馬sub 2（兩小時內完成）的界限。當中備受關注的焦點除了傑祖基本人之外，當然還有他腳下的神隊友，Nike Air Zoom Alphafly NEXT%的原型鞋。

據說傑祖基所穿的原型鞋載有四塊緩衝墊及三塊碳纖板，厚度高達48mm。(圖片來源：路透社)

自從傑祖基穿著Alphafly NEXT%的原型鞋突破全馬Sub2，加上多場世界級馬拉松賽事的冠軍跑手均是穿著前作Vaporfly NEXT%，並接連刷新紀錄後，關於跑鞋的設計構造透過為跑手提供強勁的力量回饋而帶來優勢是否屬於作弊引起了廣泛爭議，甚至驚動國際田徑聯會（IAAF）要對跑鞋的設計構造頒佈新規例，一切一切都令這雙Alphafly NEXT%成為當今最傳奇的跑鞋。

傑祖基透過手稿解釋神鞋的設計。(圖片來源：Nike)

在IAAF發佈了一系列關於跑鞋的新限制後，坊間對於Alphafly NEXT%的推出及其最終設計更是期待，而日前這雙「神鞋」終於在香港正式發佈並落實發售日期。

IAAF在收到眾多關於Nike Vaporfly NEXT%的投訴後不得不作出行動，到底Alphafly NEXT%最終會如何設計甚至能否上市，成為重點討論話題。(圖片來源：Nike)

首先在鞋底厚度方面，根據外國傳媒分析，傑祖基所穿的原型鞋鞋底大約是48mm厚，故將會違反IAAF所訂不能超過40mm的新規例，而為了迎合此限制，Alphafly NEXT%的零售版鞋底厚度將會是39.5mm，並以一體式碳纖維板設計，以乎合不能載有多於一塊碳纖維板的新規例。此外，還配備兩個Nike Air Zoom氣墊，以及用上更多的ZoomX泡棉和透氣性高的Atomknit鞋面，從而增強緩衝及降低能量損耗，透過更大的能量回饋提升跑步效率。

期待多時，Alphafly NEXT%終於正式發佈。(圖片來源：Nike)

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最後，對於Alphafly NEXT%期待已久的跑手們，將可於6月6日在官網選購，零售價為$2,099。