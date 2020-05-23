【新時代 Daddy】2020年爸爸的個人修為　既做朋友也能有共同興趣

「老豆打仔」的管教方式在上一代甚為普遍，然而這種做法在現今年代已經幾近絕迹，某程度上是因為我們小時候也受過不少苦頭，也深明這種手段只會帶來傷害和仇恨，「無仇不成父子」絕對害人不淺。筆者不經不覺當了10年爸爸，與孩子相處總算不賴，趁父親節臨近，想與各位新手爸爸純分享與孩子相處之道。

所謂犯錯只是一念間

筆者小時候犯錯，媽媽會搶先用藤條侍候，然後說：「畀我打好過畀你老豆打。」話是不錯的，因家父年輕時酷愛健身，加上脾氣有點暴燥，他若出手我肯定重傷。所以當我第一次看那條網上虐兒短片，就想起自己小時候也面對過類似的情況，更令我感到不安的是，同類型的虐兒事件或許只是冰山一角。

小孩子犯錯一定有，正如大人都會犯錯一樣，假如將個人情緒加諸其中，情況只會更差，相信不用多作解釋。成長於這個世代的孩子，都被迫加速長大，一句「贏在起跑線」讓他們被灌輸可能是幾年後才需要的知識和思考模式，更甚者是強逼學習一些技能去應付頻密的面試，加上各式各樣的興趣班進一步剝奪孩子玩樂的時間，這種「超負荷」是我們小時候從未領略過的。看到這裡，你或許會說：「唔入名校就唔使迫佢學咁多嘢。」沒錯，但這並不是做爸爸完全能夠控制的，這是另一個話題，可以往後再談。

給孩子最多的陪伴時間，全程投入他所喜歡的東西，培養共同興趣和話題。（圖川來源：freepik）

故此現今孩子大多思想「早熟」，他們會有自己的想法，也會向自己認為不對的事情說不、甚至反抗，然而他們直率的言語表達和行動，有可能觸發父親的情緒，覺得孩子忤逆，是「駁咀駁舌」。其實這是電光火石間的念頭，筆者也面對過類似的狀況，只要深呼吸一下，再看看問題所在，很多時候都是雞毛蒜皮的事，真的犯不著我們去動氣，試問一個幾歲的小朋友可以有幾十惡不赦呢？假如情況演變成那條短片中的爸爸那般，如果他要坐監當然是疚由自取死不足惜，但孩子的心靈創傷、甚或可能引致的肢體傷殘，是會嚴重影響其一生。

當孩子還願意拖著你的手，請好好珍惜這些美好的時光。（圖片來源：freepik）

有共同興趣朋友

正如之前所說，現今的孩子被逼加速成長，很多玩樂時間都被壓縮，能避免當然最好，若然情況未許可，筆者的建議是「投其所好」，在孩子有限的閒餘時間，全情投入陪伴他們做最喜歡的事，做運動當然最好，就算是打機也可以，雖然媽媽一定反對。

筆者一直認為，上一代由上而下的父權式管教已經不合時宜，我們也不再適合以權力來印證父親的地位，現在孩子最需要的，是我們用關懷和愛去感受彼此之間的血緣關係，從透過與他們培養共同興趣開始，投放更多時間去深化，父親與孩子之間有共同興趣就會有數不盡的話題，久而久之，父親就會成為孩子的傾訴對象，我們也可從灌輸一些生活經驗和想法。反之，孩子如果有一些獨到的想法，請不要吝嗇你的讚許，相信每一位爸爸都想孩子青出於藍吧。就是這種相處方式，我跟孩子的關係總算不錯，現在他總算長大了，走在街上我都會搭著他的肩膊而行，有時候他也會主動拖著我的手，這種既是好友也是至親的相處，在這個新世代更感可貴，願天下父親珍惜每一個與孩子牽手的時光。