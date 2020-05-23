渣馬倒數八個月是時候復跑　品味型男要有的四對跑得又睇得跑鞋

本港的新冠肺炎疫情即將進入尾聲，運動場有限度重開，各條街跑路線亦開始慢慢回復疫前光彩，再數數手指，2021年渣馬已經只剩下八個月時間，停跑了四個月也是時候準備重回跑場。作為一個有實力又有魅力的型男跑手，除了練跑計劃之外，當然還要準備好一身裝備，一對跑得又睇得的跑鞋不可或缺。

(圖片來源：Asics)

Asics MetaRide AMU

MetaRide是日本殿堂級跑鞋品牌Asics去年推出的新系列作品，顛覆了品牌過往兩大皇牌系列Gel-Kayano及Tarther的設計，MetaRide的鞋形在前掌上特別以弧形向上彎設計，並在大底中注入了Guidesole、3D Guidance Line及Asics Grip Sole三項專利，能夠有效幫助跑手節省向前跑所需要的力量。至於中底則由Flytefoam及Rearfoot Gel組成，同時帶來回彈和緩震功效，能夠減少長距離跑帶來的疲累感。

而更特別的是，這雙MetaRide AMU是與日本國寶級建築師隈研吾聯乘之作，鞋面設計取自傳統日式竹編工藝，而且除了條帶是以可回收針織面料製作之外，連鞋底也是沒有染色的天然纖維，充滿藝術氣息。

(網上圖片)

Nike ZoomX Vaporfly NEXT% Gyakusou

傑祖基於2017年與Nike合作首次挑戰「Breaking2」計劃，希望突破人類全馬Sub2的界限，雖然最終只能以兩小時25秒完成，未能達成目標，但當時所穿的Vaporfly 4%已經備受所有跑者注目，在碳纖維板的推助下帶出一句「提高4%跑步效率」，旋即成為所有人追捧神鞋。第三代的Vaporfly NEXT%比第二代的4% Flyknit增加了15%的ZoomX泡棉，以進一步提升力量回饋，此外針對外底的改造亦加強了跑鞋的抓地力及轉彎時的穩定性。實際地回望過去半年的一系列國際賽事，一眾世界級跑手們穿著NEXT%接連贏得冠軍甚至打破世界紀錄，便知此鞋確實對跑者的跑步成績有幫助。

自2010年起，日本潮流教父高橋盾每年都會推出一系列聯乘產品，當中的跑步裝備系列一直都是跑者們所追捧的，今年二月Nike在紐約時裝周期間舉辦的Future Sport Forum中，就有一對與高橋盾聯乘的NEXT% 亮相，必買！

(圖片來源：Adidas)

Adidas Adizero Pro

Nike為跑鞋加入碳纖維板技術，除了牽引起運動員向國際田聯（IAAF）投訴不公平，而令後者修立有關跑鞋設計的新規例，更掀起了將碳纖維板加進跑鞋的潮流，當中包括其老對手Adidas。Adidas找來日本鞋匠宗師大森敏明合作，聯手開發新作Adizero Pro，首次加入Carbitex碳纖維板於中底及鞋墊之間，並可彎曲30度，為跑者在著地時帶來推動向前的力量回饋，中底更在皇牌Boost技術之上加入了Lightstrike，帶來超輕量而強勁的緩震效果，而鞋面則用上新研發的Celarmesh網面，雖然非常輕薄，但有效鎖定腳部。

外型設計方面，以黑、白、橙為主色，加上流線型設計，就像穿上一架超級跑車般。

(圖片來源：Trevor Raab)

New Balance FuelCell 5280

加入了碳纖維板戰團的，還有美國老牌跑鞋品牌New Balance。5280是將一英里轉換成以英尺為單位後的數字，由此可見，不同於Nike及adidas以全馬為主要目標，NB這雙鞋更著重於中長距離的高速度，而這也是品牌一直在跑鞋科技上側重的範疇。由於特別是為中長距離的高速度而設，故此NB在跑鞋設計上除了以強調推進效果的FuelCell材質打造中底並嵌入碳纖維板，及將前掌設計成呈17度彎曲，從而帶來力量回饋以減少體力消耗外，更特別用上Dynaride釘狀刻痕外底，為跑者在著地時提供恍如釘鞋般的強勁抓地力，進一步增強跑者每一步的加速能力。

FuelCell 5280以白色為底色，而在HypoKnit編織鞋面上劃有黑色的經典NB標誌，加上極具流線型的設計，感覺像是一頭雪白的獵豹。