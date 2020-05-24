深色酒體的意義　Rum與Whisky的相似之處

近年說到烈酒，大多都是威士忌的天下，甚至不限於蘇格蘭的出品。威士忌是Dark Spirits的一種，Dark Spirits的特點是深色的酒體，而顏色則是從木桶陳年中得來的，意味著有更複雜的風味蘊含在內。只不過Dark Spirits絕不只有威士忌，人所共知的Rum酒也是其中之一，而兩者之間又有怎樣的分別？

Dark Spirits的特點是深色的酒體，而顏色則是從木桶陳年中得來的。（網上圖片）

對於Rum酒的印象，很多人都會覺得是海盜所愛之酒，的確Rum酒盛產於加勒比海一帶，而釀造的原材料是甘蔗，所以酒體也繼承了甘蔗的甘甜，但很多人都會覺得Rum廉價而品質參差，只是當時的既定印象，而且Rum有多種，也非每一種都會過桶、在木桶內陳年，所以平日在酒吧點一杯以Rum作為基酒的Cocktail如Mojito，所用的Rum也不一定是深色的。

Rum與海盜息息相關，Rum也盛產於加勒比海一帶（圖片來源：ST. CROIX Rum）

但當然，經過木桶陳年的Rum酒是更加吸引的，例如在古巴出產的Rum法定要求要陳年兩年，至於為何要陳年、過桶，是為了藉著酒精的揮發（Whisky的這個過程稱為「Angel’s Share」）柔化強烈的酒體，同時吸收木桶所賦予的風味。對於威士忌，大家近年可能會特別留意在亞熱帶地區生產的作品，例如台灣、印度，因為這些地方比起老大哥蘇格蘭有著更酷熱而潮濕的天氣，所以蒸發率更高，可以在更短的時間內更快地吸收到木桶的風味，所以這些地區的低年份作品一點也不能小看。Rum酒同理，加勒比氣候相當適合短時間陳年，每年蒸發率可達6%，即是蘇格蘭的三倍速度。

採用法國干邑橡木桶的Clément VSOP Rhum Agricole Vieux（圖片來源：網上圖片）

與威士忌同理的，還有木桶種類的使用以及烘烤木桶的做法。波本威士忌所使用的美國橡木桶也是Rum會用的桶，有些品牌如Rhum agricole和Barbancourt會使用法國干邑橡木桶，而Brugal和Foursquare則會使用雪莉桶。而且所用的木桶也會分烘烤程度，例如著名的Rum牌子Bacardi的出品就有重度烘烤的Dark Rum及輕度烘烤Gold Rum，前者可以從木桶出萃取濃郁的焦香，而後者則顯出原酒的特點，加以醇和作用。