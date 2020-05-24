威士忌新手入坑指南　五支入門酒款讓你找到自己喜歡的風格

威士忌酒款萬千，就算出自同一個產區，也能造出風格截然不同的酒，這無疑是威士忌愛好者入坑的最大誘因，但對於站在坑前的新手來說，卻又做成了無從入手的狀況，不知哪種風格才是自己所偏好的。希望以下介紹的這五支入門款威士忌，可以帶給你一點路向指引。

(圖片來源：Glenmorangie)

Glenmorangie The Original 10 Years Old

蘇格蘭人釀威士忌，以麥芽蒸餾出原酒後，主要會放在波本桶或雪梨桶中陳年，當中波本桶因為成本比較便宜，故此市面上大部分的蘇格蘭單一麥芽威士忌都是波本桶的。由於波本桶原本用以陳年的美國波本威士忌是以粟米作為原料，而且橡木桶內部曾經經過火烤，故此充滿著雲呢拿、奶油、椰子、蜂蜜、堅果之類的味道。這支Glenmorangie The Original在波本桶中陳年了至少10年，是品牌的入門酒款之餘，在口味上也充分地演繹了波本桶的風格。

(圖片來源：Glenfarclas)

Glenfarclas 105 Cask Strength

至於另一種常見的桶種雪梨桶，則是曾經陳年過西班牙雪梨酒的紅橡木桶，雪梨酒是一種帶甜味的加烈葡萄酒，故此會為酒桶留下一些葡萄乾、莓果、杏仁、拖肥糖及黑朱古力等的味道，並帶著紅橡木給予的深邃色澤。Glenfarclas可謂雪梨桶的表表者，出自品牌的所有酒款均是以雪梨桶陳年之餘，更將雪梨桶的乾果及巧克力味道和順滑口感完美發揮，這支105 Cask Strength雖然是NAS（No Age Statment）而且酒精濃度偏高，但其雪梨桶特色非常明顯，具有葡萄乾及太妃糖的甜香，並在辛辣口感中帶橡木與雪莉果香。

(圖片來源：Arran)

Arran 10 Years Old

威士忌中迷人的花果香是令不少人當初入坑的主因，以所在島嶼命名的Arran酒廠雖然是家只有短短25年歷史的年輕酒廠，但憑藉其得天獨厚的地理環境，坐擁Loch na Davie的極純淨水源，加上小型蒸餾器和非冷凍過濾（non-chillfiltered）處理，造就了出清新甘甜、果香四溢的圓潤口感。這支Arran 10年帶有清爽的果香及淡奶油氣味，入口富有甜美的瓜果味道，是非常好的入門之選。

(圖片來源：Ardbeg)

Ardbeg 10 Years Old

威士忌最迷人之處，在於每個人都有自己鍾情的口味，而這尤其在泥媒威士忌中最能體現出來。對於威士忌中的泥煤味，有人會嫌它一陣醫院味，但喜歡的卻是欲罷不能。其實利用泥煤去烘焙大麥使之發芽是蘇格蘭的傳統方法，而且大部分酒廠至今都是沿用此法，只是會以不同方法去進行修飾，反之艾雷島一眾酒廠由於盛產泥煤，故以重泥煤味作為風格，更另闢出一條蹊徑。泥煤威士忌是一條不歸路，想測試自己是否屬於這路向，可以從最重泥煤味的Ardbeg開始，而這支Ardbeg 10是品牌唯一一支有年份的的核心酒款，亦是經典的重泥煤之作，作為指路石絕對恰好。

(圖片來源：Talisker)

Talisker 10 Years Old

還有一種有點近似泥煤威士忌，但卻又不盡相同的，叫做海島風格。當威士忌在桶中陳年時，木桶中的小縫隙會造就酒與外界的空氣交流氧化，並融入酒中，故此一些產自海島沿岸酒廠的酒款，會擁有長年與鹹鹹海風交流而得出的獨特味道。要數作品富有海島風格的酒廠，首選當然是被小說《金銀島》作者Robert Louis Stevenson譽為「酒之王者」的Talisker，而這支Talisker 10可謂海島風格必嚐的入門之選，具有恰到好處的煙熏泥煤口感，和突出的鹹鹹海水風味，以及絲絲的檸檬酸甜味。