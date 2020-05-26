【如何修煉成好男人】新世代該重拾或開拓個人的興趣與技能
/ 2020.05.26
烹飪
對於新的一代，家裡的廚房不再是女人專屬的空間。煮得一手好菜不止是生活上一個有用的技能，對於喜歡烹飪的男人來說，在廚房專心做好一道菜是一個可以讓他們放下所有麻煩事的時間，而好吃的菜色又能夠讓身邊的伴侶、家人和朋友高興。而且美食的世界永遠有新的東西可以嘗試，永遠不會悶。最後一樣，一個擅長烹飪的男人在很多女生心目中有幾吸引，你懂的。
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製作模型/手工製品
大部分生活在都市的男人都有一個通病，就是做事急進、缺乏耐性。而製作模型或手工製品如皮具、銀器等等就是能讓人冷靜下來，學習慢活的最好方法。而且從製作的過程中亦可以學會享受做不同試驗時的趣味、欣賞手工的價值和缺憾美，讓你的品味有所提升。而對於那些長不大的kidult，讓人重拾童心的模型製作則是絕對適合它他們的活動。能以成熟的手藝重新完成一些小時候沒有做好的模型，可是一件十分滿足的事情。
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棋藝
棋藝在香港的年輕一代之間還不是一個主流的興趣，但是其實在日本、韓國或西方國家，下棋是一種參與度很高，很認真的活動。職業選手以外亦有很多的業餘棋藝俱樂部，而且所有年齡層的人都會參與。而與他人對弈不僅能讓你擴闊社交圈子，亦是提升創意、專注力、邏輯思維、策略等等的好方法，好玩之餘亦能讓人鍛練一下腦袋，是一舉多得的興趣。
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攝影
無論是帶備一部輕便的DC進行街拍，抑或是用一部古董10X12大片幅菲林相機來拍攝，相機都是一個能讓人退一步，從鏡頭後的另一個角度觀看這個世界的工具。攝影作為興趣能讓你更留意身旁發生的事情之餘，亦能讓你訓練冷靜觀察的能力。而無論哪一個都是作為好男人不可或缺的部分。
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拳擊
很多人都覺得拳擊是很危險的運動，但其實拳擊並不是必須進行對打。拳擊的操練能提升身體的反應能力、柔韌性、協調性，以及反應的敏捷度，亦能有效提升心肺功能和肺活量，其實是一種非常有效提升身體質素的方法。而且很多拳擊的鍛煉能提高身體的抗打能力，讓你變得更堅強，這個亦是它的一大好處。
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