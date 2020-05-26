【如何修煉成好男人】新世代該重拾或開拓個人的興趣與技能

香港人的生活和工作的壓力很大，在進入社會後，很多人都只能在既有的生活圈子裡做著一成不變的事。而這種生活方式對很多男人來說都是不理想、需要改善。畢竟沒有人會希望逐漸變成一個缺乏想像力、沉悶的人。而最佳的辦法當然是去尋找一些新的愛好或學習新的技能來調劑一下，這裡介紹的這些興趣或技能，除了可以讓你生活更有方向，也對於提升品味，甚至增強自信大有幫助。

烹飪

對於新的一代，家裡的廚房不再是女人專屬的空間。煮得一手好菜不止是生活上一個有用的技能，對於喜歡烹飪的男人來說，在廚房專心做好一道菜是一個可以讓他們放下所有麻煩事的時間，而好吃的菜色又能夠讓身邊的伴侶、家人和朋友高興。而且美食的世界永遠有新的東西可以嘗試，永遠不會悶。最後一樣，一個擅長烹飪的男人在很多女生心目中有幾吸引，你懂的。

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製作模型/手工製品

大部分生活在都市的男人都有一個通病，就是做事急進、缺乏耐性。而製作模型或手工製品如皮具、銀器等等就是能讓人冷靜下來，學習慢活的最好方法。而且從製作的過程中亦可以學會享受做不同試驗時的趣味、欣賞手工的價值和缺憾美，讓你的品味有所提升。而對於那些長不大的kidult，讓人重拾童心的模型製作則是絕對適合它他們的活動。能以成熟的手藝重新完成一些小時候沒有做好的模型，可是一件十分滿足的事情。

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棋藝

棋藝在香港的年輕一代之間還不是一個主流的興趣，但是其實在日本、韓國或西方國家，下棋是一種參與度很高，很認真的活動。職業選手以外亦有很多的業餘棋藝俱樂部，而且所有年齡層的人都會參與。而與他人對弈不僅能讓你擴闊社交圈子，亦是提升創意、專注力、邏輯思維、策略等等的好方法，好玩之餘亦能讓人鍛練一下腦袋，是一舉多得的興趣。

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攝影

無論是帶備一部輕便的DC進行街拍，抑或是用一部古董10X12大片幅菲林相機來拍攝，相機都是一個能讓人退一步，從鏡頭後的另一個角度觀看這個世界的工具。攝影作為興趣能讓你更留意身旁發生的事情之餘，亦能讓你訓練冷靜觀察的能力。而無論哪一個都是作為好男人不可或缺的部分。

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拳擊

很多人都覺得拳擊是很危險的運動，但其實拳擊並不是必須進行對打。拳擊的操練能提升身體的反應能力、柔韌性、協調性，以及反應的敏捷度，亦能有效提升心肺功能和肺活量，其實是一種非常有效提升身體質素的方法。而且很多拳擊的鍛煉能提高身體的抗打能力，讓你變得更堅強，這個亦是它的一大好處。