英國人的啤酒文化　Let’s have a pint　國民日常飲品

在英國,happy hour基本上是每一個週末的指定動作。而說到在酒吧最受歡迎的酒精類飲品,答案必定是啤酒。英國人到底有多喜歡啤酒?單是英格蘭就擁有約1,800家啤酒廠。對於英國人來說,「have a nice cold pint and wait for all of this to blow over」更可說是他們面對逆境時的座右銘。但是到底為甚麼啤酒在英國人心目中的重要性那麼高?