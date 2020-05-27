英國人的啤酒文化　Let’s have a pint　國民日常飲品

在英國，happy hour基本上是每一個週末的指定動作。而說到在酒吧最受歡迎的酒精類飲品，答案必定是啤酒。英國人到底有多喜歡啤酒？單是英格蘭就擁有約1,800家啤酒廠。對於英國人來說，「have a nice cold pint and wait for all of this to blow over」更可說是他們面對逆境時的座右銘。但是到底為甚麼啤酒在英國人心目中的重要性那麼高？

對於一個喜歡交際的民族來說，啤酒是一個很好的社交道具。它適合在英國人喜歡的各種活動如球賽、節日、音樂節、野餐，甚至只是簡單地在酒吧與朋友私下聚會時飲用。啤酒的價格便宜，不同階級的人都可以負擔得起，而且酒精含量較低，可以喝很多，與新朋舊友一輪接一輪地舉杯暢飲絕對不是問題，一點酒精亦是打開說話閘子的最佳工具。因此啤酒擁有其他酒類無法企及的社交功用，這亦同時解釋了酒吧是英國最重要的交際場所的原因。

英國球迷睇波一定要有杯啤酒。（圖片來源：Getty）

（圖片來源：irishmirror）

英國球迷往往會大肆慶祝或破壞，視乎愛隊當日的賽果，當然酒精就是其中一大催化劑。（圖片來源：Getty）

羅馬時期開始釀啤

能夠達到「國民飲品」的程度，啤酒當然不只是適合社交場合那麼簡單。其實它在英國的歷史亦佔有一席位。英國人在羅馬時期已經開始釀造啤酒，而在古時，英國的修士在基督教的大齋節禁食期間，會以啤酒作為營養的一大來源，而同時由於舊時的英國作為島國，資源較匱乏，一些地方難以擁有潔淨的飲用水，因此他們會以啤酒取代水作為主要飲品，當時的普及程度甚至連學校都會供應小杯的啤酒給學童。而在維多利亞時代，啤酒產業更一度是英國的第二大工業，僅次於紡織業。

修士亦會自己釀製啤酒。（圖片來源：the telegraph）

其實英國自家出品的啤酒種類頗多。（圖片來源：beerhawk）

開業近900年的Pub

而pub其實是public house的縮寫，落pub文化在英國源遠流長，很多自稱英國最老酒吧的pub都擁有數百年的歷史，像位於Beaconsfield的The Royal Standard of England就開業了接近900年。現在說起啤酒或者大家會比較容易聯想到德國的出品如Lager或來自比利時的Witbier，但是實際上，有很多Ale的種類都是由英國人發明的，就好像近年再度流行的Pale Ale、IPA、Brown Ale、Porter，和黑啤Stout。因此下一次來到英國，在各種景點和音樂劇以外，大家不妨在下榻的酒店附近走走，找一家local的酒吧，叫上一杯啤酒感受一下英國的啤酒文化。

幾乎在任何運動場合，英人都愛邊用啤邊觀欣賞賽事。（圖片來源：Getty）