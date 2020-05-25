球技以外的場上焦點話題　頂級球星背後的魔髮師

隨著歐洲各國的新冠肺炎疫情漸趨穩定，多個頂級足球聯賽計劃陸續重啟賽事，而旗下球隊亦開始重新投入操練，然而焦點的討論話題竟然集中於球星們經過長時間隔離後的髮型轉變。

德甲早前率先重開，由車路士外借至RB萊比錫的Ethan Ampadu剪去招牌dreadlocks頭，以一個新髮型登場，就算是忠實車迷相信也沒幾個認得，引起廣泛的熱烈討論。(圖片來源：Getty Images)

Jadon Sancho新的狼人look也引起了廣泛注目及討論。(圖片來源：AP)

足球員在球場上的表現固然重要，但其實球星們頭上的髮型設計，也是不少人喜愛討論的焦點話題，甚至為球迷們所爭相仿傚。對於球員來說，想要更進一步地吸引球迷和球探的注目，除了亮麗的表現之外，髮型也是一大關鍵之處，畢竟座席與球場始終隔著一定距離，而且場上有九個與自己穿著同一套隊服裝備的隊友，髮型就是讓自己從其他人中突出顯眼的武器，甚至能藉此提升人氣，為自己爭取到一些額外的贊助。

作為1990至2000年代足球壇No.1 時尚icon，David Beckham的髮型帶領著全球的髮型潮流。(圖片來源：Getty Images)

巴塞隆拿前隊長Carles Puyol一把長髮盡顯其鐵血踢法。(圖片來源：Getty Images)

招牌dreadlocks頭加眼鏡，Edgar Davids的形象同樣深入民心。(圖片來源：Getty Images)

簡單而言，球星們的髮型設計主要分開三個派別，最基本的低調派會以方便乾淨、不影響場上表演為大前提，另一派則以配合個人的帥氣外型為主，最後的一派就是以古靈精怪的誇張髮型為突出賣點。

前利物浦球星「神奇隊長」Steven Gerrard的髮型多年如一，乾淨簡單不花巧，最重要是不會對場上表現帶來影響。(圖片來源：Getty Images)

Mario Gómez的All-back頭四個字講完，型到核爆！(圖片來源：Getty Images)

有一定睇波年數的球迷定必認識綽號「金毛獅王」的前哥倫比亞國腳Carlos Valderrama，除了球技了得外，他的一把獅王金髮是重要icon。(圖片來源：Getty Images)

+ 4

說到現時效力英超球隊阿仙奴的David Luiz，除了隨時爆彈的「計時炸彈」形象深入球迷心之外，我們總會想到他那顆誇張的爆炸頭，就正如每次看著曼聯中場Paul Pogba出場時，不但交出的表現備受期待，轉了個甚麼新髮型也往往是焦點所在，而他們兩人的髮型均是由倫敦的著名星級髮型師Ahmed Alsanawi所打造。Ahmed出生於伊拉克首都巴格達至九歲時移民英國，於2013年與妻子創立A Star Barbers，起初主要為英超球隊車路士的U23年輕球員剪髮，後來漸受球隊的一線球星青睞，並逐漸躍升成多位英超球星的御用髮型帥，包括Eden Hazard、John Terry、Gary Cahill、Jess Lingard、Ousmane Dembélé等等。

另一位不得不提的球星御用髮型師，當然還有Sheldon Edwards（HD Cutz），經其手下設計髮型的球星多不勝數，當中包括Raheem Sterling、Gabriel Jesus、Antonio Rüdiger、Thierry Henry、Jermain Defoe等等多，傳聞他每星期都會專程飛往意大利為比利時球星Radja Nainggolan剪髮，而且他的體壇明星顧客還包括100米、200米、4X100米等多項男子賽跑世界紀錄保持者、、綽號「閃電」的Usain Bolt。