球技以外的場上焦點話題 頂級球星背後的魔髮師
/ 2020.05.25
德甲早前率先重開，由車路士外借至RB萊比錫的Ethan Ampadu剪去招牌dreadlocks頭，以一個新髮型登場，就算是忠實車迷相信也沒幾個認得，引起廣泛的熱烈討論。(圖片來源：Getty Images)
Jadon Sancho新的狼人look也引起了廣泛注目及討論。(圖片來源：AP)
足球員在球場上的表現固然重要，但其實球星們頭上的髮型設計，也是不少人喜愛討論的焦點話題，甚至為球迷們所爭相仿傚。對於球員來說，想要更進一步地吸引球迷和球探的注目，除了亮麗的表現之外，髮型也是一大關鍵之處，畢竟座席與球場始終隔著一定距離，而且場上有九個與自己穿著同一套隊服裝備的隊友，髮型就是讓自己從其他人中突出顯眼的武器，甚至能藉此提升人氣，為自己爭取到一些額外的贊助。
作為1990至2000年代足球壇No.1 時尚icon，David Beckham的髮型帶領著全球的髮型潮流。(圖片來源：Getty Images)
巴塞隆拿前隊長Carles Puyol一把長髮盡顯其鐵血踢法。(圖片來源：Getty Images)
招牌dreadlocks頭加眼鏡，Edgar Davids的形象同樣深入民心。(圖片來源：Getty Images)
簡單而言，球星們的髮型設計主要分開三個派別，最基本的低調派會以方便乾淨、不影響場上表演為大前提，另一派則以配合個人的帥氣外型為主，最後的一派就是以古靈精怪的誇張髮型為突出賣點。
前利物浦球星「神奇隊長」Steven Gerrard的髮型多年如一，乾淨簡單不花巧，最重要是不會對場上表現帶來影響。(圖片來源：Getty Images)
Mario Gómez的All-back頭四個字講完，型到核爆！(圖片來源：Getty Images)
有一定睇波年數的球迷定必認識綽號「金毛獅王」的前哥倫比亞國腳Carlos Valderrama，除了球技了得外，他的一把獅王金髮是重要icon。(圖片來源：Getty Images)
說到現時效力英超球隊阿仙奴的David Luiz，除了隨時爆彈的「計時炸彈」形象深入球迷心之外，我們總會想到他那顆誇張的爆炸頭，就正如每次看著曼聯中場Paul Pogba出場時，不但交出的表現備受期待，轉了個甚麼新髮型也往往是焦點所在，而他們兩人的髮型均是由倫敦的著名星級髮型師Ahmed Alsanawi所打造。Ahmed出生於伊拉克首都巴格達至九歲時移民英國，於2013年與妻子創立A Star Barbers，起初主要為英超球隊車路士的U23年輕球員剪髮，後來漸受球隊的一線球星青睞，並逐漸躍升成多位英超球星的御用髮型帥，包括Eden Hazard、John Terry、Gary Cahill、Jess Lingard、Ousmane Dembélé等等。
另一位不得不提的球星御用髮型師，當然還有Sheldon Edwards（HD Cutz），經其手下設計髮型的球星多不勝數，當中包括Raheem Sterling、Gabriel Jesus、Antonio Rüdiger、Thierry Henry、Jermain Defoe等等多，傳聞他每星期都會專程飛往意大利為比利時球星Radja Nainggolan剪髮，而且他的體壇明星顧客還包括100米、200米、4X100米等多項男子賽跑世界紀錄保持者、、綽號「閃電」的Usain Bolt。