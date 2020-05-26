Elon Musk兒子謎之名字不合法？　更改為「X Æ A-Xii」

Tesla的行政總裁Elon Musk今年新聞多多，而當中最大的喜訊當然是與Grimes在月初迎來的兒子，怎料其名字非常特別，甚至是要解碼的級數，但很快就知道是不合法的，而最近就決定更改名字，但明顯沒有好更多⋯⋯

Elon Musk及Grimes本來為兒子取名為「X Æ A-12 Musk」，當中的密碼何解？Grimes曾在Twitter解畫，原來「X」是代表「未知變量」，而「Æ」竟是精靈字母，代表人工智能及愛的「Ai」，「A-12」則最耐人尋味，竟是「A-12偵察機」⋯⋯是兩夫婦都喜歡的偵查機，代表由速度帶來的強勁戰鬥力，但又不暴力，在開發階段的代號則是「Archangel」，也是Grimes最愛的歌名。

Grimes在Twitter解說兒子名字：

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

由於他們的兒子在加州出生，所以改名要符合當地州法，也證實了此名不合符規定。當中最大的問題是「Æ」這個古英文，讀音為「Ash」，而「A-12」也可當成讀作「Archangel」，「Æ」是由「A」及「E」組成，所以最新的名字將會分開兩個字母，而「A-12」則換成羅馬數字Xii，由於「-」是合法的，而其他部分也符合州法規定的由26個英文字母組成，所以全名將可能改為「X AE A-Xii」。不過合法也有夠瘋狂，起碼兒子將不會與別人撞名，但成長的階段尤其是老師點名時可以如何自處？