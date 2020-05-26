現代祖千秋育成 飲酒須有的高尚情操 品酒男基本要有的10種酒杯
/ 2020.05.26
波爾多紅酒杯：紅酒杯主要分成兩種，其中呈鬱金香形的波爾多杯，能夠令酒液直接進入舌頭中段位置，並有助散發具層次的酒香，適合在飲單寧較重的紅酒時使用。(圖片來源：Kym Ellis)
勃艮第紅酒杯： 而杯肚寬大的勃根地杯則能夠令酒液經舌尖流入，並順著舌頭兩側進入口腔，從而加強果香味在口中流散的效果，適合在飲單寧較細緻的紅酒時使用。(圖片來源：Ergita Sela)
白酒杯： 由於白酒單寧及侍酒溫度低，故此通常杯身和杯口較細，以減少因為與空氣的接觸而降低酒溫影響口感，並令清薄香氣更為集中。當然，若要細分的話還可以再分為專門飲用Chardonnay、Riesling等的酒杯，但一個萬用款的白酒杯大致上就足夠了。近年日本清酒偏重香氣甜味，故品飲時仔可以使用白酒杯。(圖片來源：JP Valery)
香檳杯： 飲用香檳時，觀賞酒中氣泡上升是其中一個品鑑環節，故此適合使用修長而杯口窄小的香檳杯，令氣泡更加緊密及集中。比起傳統的笛形，新式的鬱金香形香檳杯擁有較寬的杯頸，更能夠發揮香檳的香氣及口感。(圖片來源：Matthieu Joannon)
馬克杯： 至於啤酒杯方面，若要細分同樣可以分成多達10種，當中最常見的是大大個勁man的重重馬克杯，極厚玻璃能夠減少室溫對啤酒溫度的影響，而且有耳方便拿起，亦能防止手掌溫度令啤酒變暖。(圖片來源：Alisa Fotos)
小麥杯： 較窄的高身設計就像香檳杯般，用以加強氣泡上升的視覺效果，並有助泡沫層形成，從而減慢啤酒溫度提升，此外杯口設計更有助將酒大口地倒進口中。(圖片來源：tookapic)
大肚杯： 大杯肚窄杯口，能夠聚集儲存香氣，並控制每次喝下口的分量，尤其適合飲帶強烈香氣及濃厚味道的啤酒。(圖片來源：Stock Snap)
聞香杯： 在威士忌杯方面，同樣可以大致上分為三種，最常見的是呈鬱金香形的聞香杯，杯肚大而杯口小，同樣用以令香氣集中，最主要分別是短杯身以方便用手掌包裹酒杯，透過掌心溫度令酒進一步散發芳香。(圖片來源：Felix Wolf)
古典杯： 又叫Rock杯，杯身直闊，是為了方便加入冰球，作on the rock的飲法，也適合用以品飲其他烈酒。(圖片來源：Public Domain Pictures)
高球杯： 主要是作調酒用，高直的杯身能直接增加容量，亦方便調酒師進行調酒及冰杯。(圖片來源：The Distiller Blog)