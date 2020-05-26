現代祖千秋育成　飲酒須有的高尚情操　品酒男基本要有的10種酒杯

白酒杯： 由於白酒單寧及侍酒溫度低，故此通常杯身和杯口較細，以減少因為與空氣的接觸而降低酒溫影響口感，並令清薄香氣更為集中。當然，若要細分的話還可以再分為專門飲用Chardonnay、Riesling等的酒杯，但一個萬用款的白酒杯大致上就足夠了。近年日本清酒偏重香氣甜味，故品飲時仔可以使用白酒杯。(圖片來源：JP Valery)