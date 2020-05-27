最年長調酒師井山計一　傳奇雞尾酒「雪國」從淒美中帶出一絲希望

雞尾酒是一門調酒的藝術，每一個細節也經過計算，調出來的酒讓味蕾體驗得以提升，而且調酒師是不會背叛飲家的味蕾，得以信任、提供最適合心情的雞尾酒。今回要說的，是年紀最大的調酒師，來自日本的井山計一。於去年日本推出的一部紀錄片《雪國：調酒師的故事》（《YUKIGUNI》），正是回顧92歲之高齡的調酒師井山計一的職業生涯，經歷過昭和與平成年代，於60年前發明了傳奇雞尾酒「雪國」，現在於日本山形縣酒田市的一家咖啡廳兼酒吧「KELN」，依然每天準時開店。

圖片來源：紀錄片《雪國：調酒師的故事》海報

「雪國」是井山計一的調酒師生涯最成功的一款雞尾酒，然而並非國際著名的作品，大多只會在日本一些酒吧能夠見到。其名字源自於日本大文豪、諾貝爾文學獎得獎者川端康成的《雪國》一書。展現的是哀愁而優美的故事，正是井山計一一生人所見證的日本變遷。井山計一20多歲時是一名職業舞者，直到27歲才徵調酒師學徒，成功的原因據說只是因為他的樣子長得比較老，換言之是予客人感覺穩重一點。當了學徒三年，到了三十歲就回到家鄉酒田市，開了屬於自己的咖啡廳兼酒吧「KELN」，一直到現在。

日本大文豪、諾貝爾文學獎得獎者川端康成的《雪國》。（圖片來源：網上圖片）

穿過國境線長長的隧道，便是雪國。夜空下白茫茫一片。火車在信號所前停了下來。 川端康成《雪國》

井山計一今天之所以聞名，當然是作為最高齡的調酒師，但其實他的成就早在六十多年前已響遍日本。在1958年壽屋（現在的三得利公司）舉辦的雞尾酒比賽中奪冠，正是憑著所發明的「雪國」，調配簡單：Vodka、Curaçao及青檸，但在當時已經相當劃時代了，調好之後用青檸濕一濕杯口再沾上白糖，營造雪國的氣氛，最後加入一粒薄荷櫻桃，象徵積雪後初現的春意。

井山計一30歲的樣子，的確長得比較成熟。（圖片來源：網上圖片）

雞尾酒最引人入勝的，往往是背後的故事，以及喝得出來的意境。「雪國」正正做到這一點，以淒美的故事勾引出一絲希望，正如井山計一說過：「人無法選擇出生的時代，但決不能因此放棄夢想。」