Tiffany跨界推出品味玩物　將玩樂的享受層次進一步提升

同樣是跟三五知己聚在家中喝酒玩啤牌，要揭示出自己的高尚品味，分野除了在於家中客廳有沒有收拾打理好，就是從更微細的細節入手。一套以純銀及水晶打造的高品質酒具，絕對提升整個享樂的層次，若然再加上一副Tiffany & Co.啤牌的話，相信不少美女都會爭著去你家玩！

誰還敢說Tiffany是女生專有的品牌？創立於1837的Tiffany & Co.在過去的183年裡，憑著精湛工藝與匠心設計，一直都是令普天下女生瘋迷的品牌，甚至有著「每個女人一生中一定要有一件Tiffany」之說。品牌早前將這180年手工鍛造的細節與質感發揚光大，打造出Tiffany 1837 Makers系列，最近更推出一系列專為品味型男而設的精品。

(圖片來源：Tiffany & Co.)

酒是型男展現品味的其中一個重要渠道，為了令品酒樂趣進一步提升，Tiffany 1837 Markers推出一系列以純銀或水晶製作的精緻酒具，包括雞尾酒shaker、量酒器、冰夾、開瓶器、酒瓶、酒杯等。

按圖看價錢：

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酒與啤牌遊戲往往是與好友結伴聚會時的最佳享樂工具，別出心裁的Tiffany 1837 Markers還包括有兩款Tiffany Blue Box啤牌，若然再戴上一枚黃金印章戒指，及黃金長形袖扣，定必能吸引女士們的目光。

Tiffany Blue Box金屬撲克牌，$880 (圖片來源：Tiffany & Co.)