水的徹底教學　九個要識的奢華瓶裝水品牌　真正水中愛馬仕是誰？

水是重要的生命之源，尤其面對夏日的炎熱天氣，身體會透過排汗等方法調節體溫，必須吸收足夠水分，才能避免出現中暑或熱衰竭等狀況。「You are what you drink」，作為一個有品味型男，當然連飲水都要講究，不妨認識一下這九個奢華瓶裝水品牌。

好多人都知水有軟硬之分，當中分野源於鈣和鎂的含量，60mg以下的是軟水，60至120mg是中硬水，120至180mg的是硬水，而180mg以上的則是超硬水，人體日常需要吸收一定的礦物質，不過吸收太多也會對身體造成負荷。

(圖片來源：Fillico)

Fillico

在以施華洛世奇製作的水晶玻璃瓶中，裝載著的是日本神戶布引水，是世界上最奢侈的水品牌，甚至被譽為「水中愛馬仕」。每公升約售$1,700。

(圖片來源：NEVAS)

NEVAS

採自兩個均有超過數百年歷史的自流井，特殊的岩石層使水擁有獨特的高含量天然鈣，加上二氧化碳造成的氣泡，帶來優雅的口感。每公升約售$1,500。

(圖片來源：Svalbarði)

Svalbarði

採自北緯78度的Svalbardi島上的冰山，冰水源自4,000年前的天然降雪，故此純淨非常而沒任何雜質，團隊在採集後不經任何加工，將原個冰塊從距北極僅1,000公里的地方運至水廠進行融化入樽。每公升約售$1,300。

(圖片來源：Lofoten)

Lofoten

另一支採自而冰極圈的水，源自擁有35億年歷史的Lofoten山脈湖泊，沒有經過任何過濾或蒸餾，而保持了高品質和純淨度。每公升約售$435。

(圖片來源：Bling H2O)

Bling H2O

採自美國田納西州大煙山山腳下的泉水，經九種方法純淨，由荷理活導演Kevin G. Boyd創立，起初是作為荷理活明星新的潮流物品而誕生。每公升約售$800。

(圖片來源：Uisge Source)

Uisge Source

採自蘇格蘭威士忌地區附近或蒸餾廠的私人水源，分為Highland、Speyside及Islay三款，各自與所屬地區的威士忌相配，既可直接飲用，亦建議混調於威士忌中。每公升約售$465。

(圖片來源：BLVD)

BLVD

採自澳洲塔斯曼尼亞，廠方為令水更加純淨，特別在水源附近進行裝瓶工序，而且淨化過程中不作任何人工干預，100％純天然。每公升約售$310。

(圖片來源：Berg)

Berg

採自加拿大紐芬蘭島上的冰山，品牌以手工方式收集各個冰山碎片，然後在水廠進行融化，未經大量處理。每公升約售$265。

(圖片來源：ROI)

ROI

不像其他品牌，ROI特別標榜自己為全世界鎂含量最高的水，聲稱透過控制飲用時的溫度及快慢，可以帶出幫助排便及增加礦物質吸收等不同健康效果。每公升約售$370。