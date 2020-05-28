黑白照大師Alan Schaller來港辦攝影展　帶領觀者突破形式框架

一幀好的照片，往往能打破現實的界限，帶領觀者進入不一樣的世界。以拍攝黑白照聞名的倫敦街頭攝影師Alan Schaller，最近來香港舉辦攝影展覽，透過一系列黑白攝影作品，解構出世界的另一個面向。

Alan Schaller (圖片來源：Flickr)

在人生中，總是無可避免地要會遇到各種形形式式的不同局限，然而要用怎樣的心態去面對，卻是我們可以自行抉擇的，而若然懂得將之視為朋友而非敵人，往往能夠成就出與別不同的創舉傑作。深受一眾以黑白照片聞名於世的攝影大師，諸如何藩、Henri Cartier-Bresson、Sebastiao Salgado等影響，Alan Schaller在剛開展其攝影生涯時，已經對黑白照情有獨鐘，甚至逐步將一直所收集的彩色照片轉化成黑白。

Dynamics (圖片來源：Alan Schaller)

從偶像何藩的攝影作品《The Living Theatre 人生舞台》中領略出黑白攝影之道，Alan雖然被限制在缺乏色彩的框架下，但利用黑與白、光與影、人與人、物及空間的互動，卻呈現出現實世界中看不到的另一個面向，令其作品得到薩奇美術館及米蘭The Edit Space的青睞，受邀舉辦攝影展覽，並曾於《衛報》、《紐約時報風尚雜誌T》、《華盛頓郵報》、《金融時報》、《南華早報》、《Time Out》及《獨立報》等多份報章雜誌發佈。

Snow Globe (圖片來源：Alan Schaller)

不但是在數碼年代拍攝黑白照片的先驅，Alan更與幾位好友聯合創始Street Photography International Collective (SPi)，旨在宣揚優秀的黑白攝影作品，並為具才華但未成名攝影師提供作品發佈的平台。

The Mall (圖片來源：Alan Schaller)

是次攝影展覽將於徠卡的銅鑼灣旗艦店及IFC專門店舉行，所展出的作品都是Alan以snap的方式拍下，透過黑白光影、形狀和拍攝背景，為觀者帶出用肉眼看不到的另一個世界，並以一種孤寂悽楚感，帶領大家反思生活中遺忘的一些人、物與事。