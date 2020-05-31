Effector 8mm厚切粗框文化始創者　深得木村拓哉　松田翔太愛戴

2015年對於一個品牌來說雖然談不上是歷史悠久，但某層面上卻有一定的資歴，足以影響後世。品牌Effector於1995年成立，並在2000年頭以旋風式直捲香港，人氣一時無兩。

以日本傳奇演員松田優作為設計靈感的型號 YUSAKU。（圖片來源:potatomegane.com）

的確Effector將美式復古風格推至國際市場，尤其是那種富有50、60年代色彩的粗框時尚更是由它們所引爆、並觸發起全球粉絲的熱切追捧。或許金屬鏡框已成為今日你我的穿搭主打，大家偏向簡潔利落的文青風格，但8mm厚身板材製仍有一定的叫座力，假以時日相信這種講求質感的黑膠大勢必定再度回歸！

Rock On The Eyewear

潮流領域日新月異，特別在時裝界別上，曾經聽過許多前輩及時裝達人解釋，他們認為每隔10至20年是一個潮流週期，不管是偉大的80年代，又或是近年深得年青人喜愛的90年次式打扮，這循環彷彿是必然定律、從無更改。正如Effector，一個紅足15年的眼鏡品牌，它們把一種美式復古元素與現代色彩合二為一，透過日本眼鏡職人的傳統製作技巧，為作品增添個人特色。至於Effector之可以風靡全球成為新一代經典，全因為創辦人夏目光教有著革命性的創作思維，然而他本身是一位美式搖滾樂的忠實擁躉，透過對搖滾樂的崇拜來創造出Rock On The Eyewear的設計理念。

Effector的官網以黑白型格Model照片所展示。（圖片來源: gp-direct.jp）

主宰8mm厚身粗框眼鏡熱潮

Effector的設計是那種能夠經歷得起時間考驗、沒有任何框架包袱的流行作品。記得大概在2006、2007年的時候，日本潮流界推崇著一股厚切粗框眼鏡熱潮，那時的年輕人紛紛在不同渠道入手Effector的作品，大家亦對這種厚身和粗獷的美式復古感到非常好奇。提到Effector相信就要由眼鏡店「 OPTICAL TAILOR CRADLE 」開始講起，那是由主理人夏目光教於1995年所創辦，在全國至今已有7間分店。Effector跟搖滾樂有著不可分割的關係，而事實上夏目光教是一位搖滾樂的中堅分子，他與隊團更把結他常用的效果器作為品牌名字，繼而推出神作Effector。

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深得木村拓哉 、松田翔太愛戴

相信喜歡日系眼鏡的朋友都會對Effector有一定的認識，尤其是早期的經典型號CHORUS、FUZZ、DISTORTION以及OVERDRIVE；每一款都具備個人特色，外型設計叫人一見難忘。品牌用以8mm厚切Acetate 建立出品牌風格，並邀請著名眼鏡職人岡村博美為品牌製作，把一種較實在的佩戴質感展露出來，表現出日本眼鏡品牌應有的水準。美式復古一直是Effector在設計上的主要骨幹，那種有如Buddy Holly式的經典造型正好吸引全球粉絲支持。在這15年的歷史背景中吸引一眾時裝、演藝、音樂等名人追隨，其中我們熟悉的木村拓哉 、松田翔太、香取慎吾、瀧澤伸介、Towa Tei甚至是殿堂級歌手布袋寅泰，他們全都是Effector的忠實支持者，可想而知品牌的叫座力有多強大。