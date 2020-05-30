【父親節2020話題】男人天生傾向不孝？只因不愛宣諸於口

頭盔先戴好，文題中的「不孝」，說的是「唔孝順」，而非忤逆。雖然孟德拉無講過「無仇不成父子」，但筆者在很小的時候經已相信，眼見祖父有四個兒子，但他的晚境也不見得特別的好，「養兒防老」似乎應用不到在祖父身上，原因好簡單，就是他的兒子們都「唔孝順」。當你看到這裡或許會柴台：「咁你又好孝順咩？」是的，其實我都唔孝順。

男人不孝誰之過？

祖父那年代非常重男輕女，亦因為家貧，男丁就是生產力和勞動力，父親和其他叔伯在年紀很小的時候就要工作。筆者小時候每逢過時過節先會見到祖父，叔伯們和家父每次聚頭，都會一邊飲啤酒一邊講他們以前小時候的辛酸史，日做夜做又吃不飽，不是味兒的祖父只好獨坐一角呷著燒酒，只有我和堂姐會陪他傾偈。到筆者初中的時候，做過幾年探訪區內獨老的義工，有些「老友記」是有子女的，他們之所以獨居，普遍是子女們都舉家移民了。現在回想，其實祖父都不算太差，至少他走的時候有子送別。

祖父經常講「老豆打仔天經地義，仔打老豆天打雷劈」，我相信父親都有被他影響。小時候每當爸爸想打我，媽媽就會擋在他身前，她先出手然後就講：「我打你好過你老豆打。」說真的我沒記仇，也感謝母親的用心良苦。然而我覺得自己唔孝順，純粹因為我是男人。

正所謂有共同興趣就有共同話題，父子間自然有計傾。（圖片來源：freepik.com）

天生要外創

男人就是有種不想被束縛的天性，筆者十多歲就想脫離父母生活，大學畢業不久便搬出來住。到後來有了兒子，更加少機會見父母。不過，男生就算跟父母同住，有幾多時間會陪父母？是不是一回家便關起房門打機？有時間會去拍拖？還是陪父母飲茶？相信大家心裡有數。諷刺的是，孝順是很多女生的擇偶條件，但她們後來會否因為覺得男友不孝順而提出分手？至少我未聽聞過。還是男友的孝順恭敬，只是對女友的家長生效？答案自己知道就夠。

總試過成日匿喺房做自己嘢？（圖片來源：bloggersboyfriend.com）

容我再三強調，男人唔孝順雖然「唔抵爭」，但這並不是罪，只能說做得不夠好，這方面肯定是女士們完勝。經驗之談，孝順未必是女士們的擇偶條件，男人才是。當你擁有一個孝順的女友，務必請珍而重之，她孝順自己父母不在話下，她更會待男友的父母如親人，潛移默化之下，男人總會多關心自己雙親。經過fact check，孟子真的講過「老吾老以及人之老」，如果你的另一半也有這份情操，真心值得恭喜。

女士天生細心感性，亦不怕對所愛宣諸於口，這點男士們一定要承認。（圖片來源：stylemepretty）

男人訴苦就是弱者？

男人另一種「唔抵爭」的，未至於負義，但至少是忘恩吧。不想一竹篙打一船人，筆者是到要掙錢養兒的時候，才確切感這受到父親當年養家的辛勞。我曾經問過老父，為甚麼不多講以前賺錢到底有多艱難？他會話：「做男人就係咁，有咩好講？」身旁已為人母的妹妹哭了出來，其實我都有喊，不過在心中。我真的希望他會說出來，除了是一種情緒上的紓緩，更重要的是如果不說出來，做子女的是不會知道箇中的辛酸。男人就是這樣，覺得訴苦，尤其是對子女，就是弱者，或許這就是上一代父權為上的通病吧。假如你已這為人父，不妨多跟子女談談你的工作點滴，現在的孩子都很懂事，是時代令他們急促成長。你的分享他們是會感受得到，換來子女的一句「爸爸加油」，比起一杯double expresso提神百倍，相信我，萬試萬靈。