家中必藏的六大基酒之首　編輯推介四支不同風格氈酒

冰涼沁心的Gin Tonic是夏日最受歡迎的雞尾酒之一，當中的靈魂氈酒大大影響其口味。由於蒸餾氈酒的方法及原料非常多變，故此口味上也有著無窮的可能，以下介紹的這四支各具特色，不妨一試。

(圖片來源：Gin Copperhead)

Gin Copperhead Black Batch

由藥劑師Yvan Vindevogel於2013年創辦，品牌名稱Copperhead源自早期釀造氈酒所使用的銅蒸餾器及銅鍋，而他亦以最原始手法在釀製過程中加入大量杜松子、柑橘和小荳蔻，令氈酒散發清新柑橘及微辣刺激口感，呈獻出經典風味。當中旗下的Black Batch更特別加入了錫蘭黑茶釀製，令酒整體口感平衡及毫無違和感。

(圖片來源：Kongsgaard Gin)

Kongsgaard Gin

具有烤炭化橡木桶、樹脂及丹麥蘋果草本香氣，整體酒身順滑及餘韻溫暖，特別之處在於具有香料蘋果批的味道，再與清新花香及南薑等香氣互相平衡。

(圖片來源：abarabove)

Big Gin

由Captive Spirits Distilling於2011年在美國研發，整體酒身帶有獨特的胡椒香氣，同時集合杜松子、芫荽、苦橙皮、摩洛哥荳蔻、當歸、肉桂、鳶尾草、小荳蔻及塔斯曼尼亞胡椒莓等草本香氣。 其中Bourbon Barreled 波本桶陳年Big Gin，因置於Heaven Hill波本威士忌酒桶中陳放六個月，令其木味較為突出，造就與別不同的氈酒系列。

(圖片來源：Papadrinks Shop)

Generous Gin

源自法國干邑區，整體口感平衡、優雅及順滑，品牌於蒸餾及浸泡過程中加入天然的茉莉花，令氈酒散發獨特香氣。具有柑橘和茉莉香氣的Generous Gin營造了清新細膩的感覺，於舌尖上巧妙的平衡合拍，並在苦、酸及甜之間遊走。