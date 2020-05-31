Whisky與Brandy之別　要懂得分適合自己的烈酒

早前說過Whisky與Rum的分別，大家都是Dark Spirits，了解其口感風格，才可以選擇適合自己的一款酒。今回續說的也是一般人容易混淆的，Whisky與Brandy的分別。

Brandy是貴族與紳士的最愛（圖片來源：Unsplash@linalitvina）

有時來到酒場，不論是輕飲還是暢飲想點一些烈酒，可能會不知道如何選擇Whisky及Brandy，要黑牌還是人頭馬，有朋友說除了價錢不知怎樣分。先不說品牌，兩者都是40度以上的蒸餾烈酒，其實Whisky及Brandy也是容易從味蕾上分別的。一般而言Brandy的香氣和味道都可能會濃烈一點，也會較甜一點，原因是釀造原料的不同。

釀威士忌用的是穀物，例如麥芽，大麥、小麥、黑麥以及玉米。（圖片來源：網上圖片）

威士忌用的是穀物，例如麥芽，大麥、小麥、黑麥以及玉米等，而Brandy則是用水果，大多是葡萄。威士忌絕大部分都是會用木桶陳年的，但Brandy卻不一定，如果去過法國酒區，有些盛產蘋果、梨子的地區都有Brandy，它們都未必會用木桶陳年，所以顏色是透明的。而今回主要說的都是會用木桶陳年、用葡萄釀的Brandy。由於用水果釀造，所以Brandy會比威士忌的果香、果甜更突出一點。

法國的Brandy不一定用萄葡來釀，例如Calvados的Brandy是以蘋果和梨蒸餾出來的。（圖片來源： Alamy）

在蒸餾工藝上又有所不同，Whisky只會用壺式或連續式蒸餾器，前者風味濃一點，後者更適合大量生產但風味容易流失；而Brandy則用上古老的夏朗德壺式蒸餾法（Charentais Distillation），風味也是比較濃烈的，夏朗德是干邑（Cognac）區所在的法國省份，在干邑這個法定產區生產的Brandy才可以被稱為「干邑／Cognac」，道理等同於香檳。

Brandy用上古老的夏朗德壺式蒸餾法。（圖片來源：pediacognac）

最後就是木桶與年份，有說Whisky七成以上的風味來自木桶，而蘇格蘭Whisky所用的不同木桶，例如波本桶、雪莉桶都是用過的舊木桶（美國Whiskey則用全新橡木桶），所以傳承了本身裝過的酒的風味。至於對Brandy，特別是Cognac而言，橡木桶的影響也是重中之中，畢竟味道與顏色都是來自木桶，木桶的作用就如茶包一樣。而且Cognac有所規定，所用的木桶原材料須是來自125至200年的橡樹，只有兩種法國橡木可以用作Cognac陳年的橡木桶——Quercus pedunculata及Quercus sessiliflora，大多的木桶都是由人手製作，所以從成本上來看，Cognac是比Whisky更加昂貴的。

有些法國的釀酒師認為Cognac經歷了35至40年的木桶陳年就能達到巔峰。（圖片來源：blog.cognac-expert.com）

陳年的過程上，有得必有失，對於酒液蒸發的形容Whisky有「Angel’s Share」，Cognac也有幾乎同樣意思的「La Part des Anges」。在年份上，蘇格蘭法令規定在橡木桶熟成陳年三年以上才能稱之為Whisky，也會標示陳年年份，如果混合了不同年份則以當中最低年份來標示，避免此舉不少酒廠都寧願以「NAS」（Non-Age-Statement ）來標示。至於Cognac則不需要標年份，反而是以VS、VSOP、XO來標明，VS是指木桶陳年2年，而VSOP則是3至6年，XO是最少6年以上。換言之從商業及規定限制上的考慮，可能有標明年份的Whisky一般會比Cognac的陳年時間更長，畢竟現在飲家們視12年的Whisky只是普飲款，6年的Cognac又怎算是一回事。不過，有些法國的釀酒師卻認為Cognac經歷了35至40年的木桶陳年就能達到巔峰，所以著名的Cognac大多年份都有這個水準。