型男愛回家　三步打造令人羨慕的品味家居

常說家是最後的避風港，面對紛擾世界，適時窩在家裡總能尋得一片安泰舒寧。除了辦公室之外，家基本上是我們待得最長時間的地方，故此一個家的設備佈置往往最能帶出我們的個人品味，而作為一個品味型男，以下這三件東西必須要有。

Kinto SCS-S02咖啡壺組合 (圖片來源：HKTV mall)

手沖咖啡壺

近年單品咖啡熱潮席捲香港，不少人都喜愛透過品嚐不同產區咖啡的獨特風味，感受當地的風土人情，而此亦令手沖咖啡成為近年大熱。手沖咖啡不需經過任何機器運作，僅需要一個磨豆器、咖啡濾杯濾紙及手沖壺就帶出咖啡的原始味道，不過手沖咖啡極講究用家手藝，對水的溫度和流向，需要有很好的掌握，才能將咖啡的味道盡然展現出來，所以多多練習，到有朋友甚或女伴到訪時，為他（或她）沖一杯靚咖啡，絕對是品味盡展。

Kinto是日本著名的生活設計品牌，其SCS-S02咖啡壺組合，具有充滿工業風設計的Brewer架，加上以深色核桃木和黃銅製造，美觀與實用兼備。

Bang & Olufsen Beosound Stage soundbar (圖片來源：Bang & Olufsen)

型格優質音響

音樂能夠治癒心靈，每日下班回家躺在床上聽聽音樂，絕對能夠放鬆身心，紓解壓力，而所聽的音樂類型，更往往能反映出個人品味，尤其若然是以一套無論外型設計抑或聲音品質都絕佳的音響組合播放。

來自丹麥的頂級音響品牌Bang & Olufsen，一向都是品味家居的必備item，旗下的Beosound Stage soundbar，內置11個50 watt功放驅動的揚聲器單元，當中包含3個 3/4" 高音單體、4 個 1.5" 全音域及4個4"低音單體，毋須額外添置超重低音揚聲器，也能帶來音域寬廣而具震撼性的聲音效果，配合多聲道音頻技術「杜比全景聲」，透過令聲音四處移動，以提高聲場的效果，創造出令人親歷其景的聽覺體驗，營造出3D聲效。

Tree vintage床架 (圖片來源：Tree)

舒適品味睡床

說到這麼多，一個家最重要的還是睡床，始終晚上能否得到最具質素的休息，還是看我們每天最少待上七八個小時的睡床，而且一個以優質物料製造的床架以及一張具承托力的優質床褥，絕對能為家居增添品味。

主打環保時尚睡房家具的Tree，旗下的vintage床架取材自獲得森林管理委員會認證的實心柚木製成，並以精湛工藝，展現出1950及60年代的經典北歐設計魅力。而微傾的錐形床腳，更增添世紀中現代主義觀感，加上低矮外形營造出溫馨氛圍，完美打造寫意安樂窩。而Heveya乳膠床褥，則採用提取自橡膠樹汁的100%天然乳膠製成，具備低致敏特性，而且獨具七重特殊區域設計，充分平衡身體承托，而增強透氣技術及溫度中和物料則有助調節人體釋放熱量。