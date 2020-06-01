紳士須知　雪茄配酒有道理　適不適合關鍵在於⋯⋯

雪茄向來都是男士們的所好，男士們之間的暢談除了酒之外，就有雪茄能令相處的時間變得更有味道。三五知己約左一起，有時都會選擇雪茄吧，而雪茄吧大多都會提供深色烈酒如白蘭地、威士忌、Rum等，它們是否絕配？就要看看味蕾是如何回應了。

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雪茄的多樣性口味

雪茄已經有幾百年歷史，就古巴的首個雪茄品牌面世也有200年，現今已有20多個品牌受到原產地名稱保護制度（D.O.P）保護，常見的品牌如Robusto、Belicoso、Corona（它就沒有需要改名⋯⋯） 、Lonsdale、Montecristo、邱吉爾最愛的Romeo y Julieta等⋯⋯雪茄的口味基本有皮革、香料、朱古力、咖啡、堅果，以及花果香如蘋果、香草、蜂蜜、桃等。而入門的朋友，反而可以從口味的濃度如溫和、中等和濃厚去嚐試。

邱吉爾最愛的Romeo y Julieta甚至推出以邱吉爾命名的出品「Churchills」。（網上圖片）

紅酒配雪茄 錯誤的浪漫

至於配酒方面，先說說有哪些是比較難配或不適合的。以紅酒為例就是難配的，主要是因為紅酒的味道很容易就被雪茄蓋過，而雪茄無論如何都是濃味的，而且紅酒帶來的單寧及酸澀感與雪茄配合起來甚至會有奇怪的口感出現。Pairing的道理往往都是兩者之間得以提升，甚至融合出怡人的第三重味道，如果紅酒本身與雪茄本身單獨品嚐都比配搭起來好，那麼就不必要硬來配了，除非口渴。同一道理下，Vodka及Gin都是難配的，因為都會容易被雪茄蓋過，或兩者的味道特點根本就難以配起來。

紅酒與雪茄適合配起來嗎？就見仁見智了（圖片來源：Robert S. Donovan]）

那麼那些酒是適合配的？雪茄吧總是提供威士忌、白蘭地及Rum是有道理的。主要是因為它們都有香甜的口感，而雪茄往往都比較辛辣，會下廚的朋友就知道，要中和辛辣就要用甜味，而且它們都是有用木桶陳年的烈酒，木桶往往賦予了與雪茄很合襯的咖啡、朱古力、香料、香草等味道，足夠點亮味蕾。要撐得起雪茄的濃烈，蘇格蘭帶有煙熏與泥煤口感的威士忌就更加合適，如果真的口渴的話，用英國或德國的黑啤都很配，有些同樣有咖啡、朱古力等溫暖的味道，而且口感也醇厚足夠撐得住。