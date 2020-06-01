Tesla終於出糧予Elon Musk！真正美國史上最高人工打工仔

昨天SpaceX的火箭「Falcon 9」將太空船「Dragon」送上太空，是次的壯舉在網路就有超過1,000萬人次收看。SpaceX的主理人Elon Musk當然高興非常，但最近令他高興的又豈止這件事。

原來自2004年至今Elon Musk一直都沒有在Tesla出過糧（圖片來源：Getty Images）

原來作為SpaceX及Tesla的最高負責人，他早就在去年登上Forbes富豪榜，雖然未算是頂級的富豪，但成就上就得到紐約時報譽為「世界上最成功、最重要的企業家 」。說到近年的話題，主要都是來自Tesla，原來他在Tesla也是「打工仔」，是品牌的執行長兼產品架構師，而其薪金足以令他成為美國史上最高薪酬收入的主管級員工。至於為何他不能成為一手一腳所打造的Tesla的董事長？原來早在2018年，因為他曾在Twitter發布訊息稱可能獲得了將Tesla私有化的資金，從而誤導了投資者，美國證券交易委員會就宣布他不能在三年內擔任董事長一職。

Elon Musk昨天慶祝SpaceX的火箭「Falcon 9」將太空船「Dragon」送上太空（圖片來源：路透社）

說到他的薪金之高，原來並非單純的出糧，而是以公司市值為KPI而決定的：平均六個月股票市值達到$1,000億美元，達到條件就可以公司股票出糧，這個條件正正是在2018年與公司董事會協商的。不過就算他人工有幾高，一切都是值得的，因為由2004年至今他一直都沒有出過糧，畢竟公司轉虧為盈只是去年的事。剛才所說的條件，也只是整個方案的第一步，接下來要在2028年之前繼續做到每四個季度的平均收入達200億美元，就可以折扣價每股$350.02美元購買169萬股Tesla股票，並可以共購入12批，現時首批賬面收益已達7.75億美元，但就算最終達到所有條件，他仍需要持貨五年才可出售股票，但首次出糧也是值得慶賀的，因為這代表了公司的樂觀前景。