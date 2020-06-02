【適當時候Zone out一下】放空或冥想對男士的重要　重拾工作動力

大部分男人都會不時沉默下來，發呆、放空、做一下白日夢。但是這種狀態經常被誤解為在想其他事情、有心事甚至是有一些不見得人的秘密。因此「你到底在想甚麼？」相信是男人最常被伴侶問到的問題之一。

短暫放空有助重拾的問題癥結。（圖片來源：freepik）

雖然為全世界的男人帶來了不少麻煩，但是放空其實並不是一件壞事。在適當時候放空、甚至是冥想一下，可以是一種保持生活動力，或工作效率的靈藥。以下就來看看究竟這些習慣能為你帶來甚麼好處。

創作工作更需要放空

很多人都誤以為放空、發呆是不事生產，甚至是浪費時間。然而事實卻正相反。適當地放空是讓人能保持專注力及創意的必需品，要知道人是沒有辦法永遠保持在專注的狀態。而且長期只集中於一件事情，特別是與創作相關的東西時，亦會帶來相應的壓力。因此定期休息、放空一下就是腦袋所必須的重整期，適度的休息能給予你的腦袋充足的時間處理接收到的資訊，清空一些無關痛癢的東西，然後才能碰撞出一些新穎的主意。

（圖片來源：freepik）

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與此同時，當我們從短暫的放空重新回到正在進行的事情中後，往往能以一種冷靜、退一步的心態重新審視工作的過程和成果，從而發現一些先前遺漏的錯誤，或者更好地計畫下一步的工作。

冥想可減壓

而國外有研究指出定時讓腦袋靜下來一段時間能為人帶來減壓、增加集中力、控制情緒等等的功用，而冥想就是一個能做到這點的練習。冥想與放空的分別在於，放空是純粹地讓思考自由流動，而冥想則是透過集中在一些當下發生的事情，如專注於呼吸的動作，來達至一個感覺到當下自我的精神狀態。因此冥想能有效地消除一些負面的思緒，讓人能放鬆下來，達到減壓的效果。

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球星賽前冥想

冥想這種技巧被廣泛應用在需要大量集中力，和抗壓能力運動，如足球和籃球中。效力多蒙特的新一代神鋒Erling Haaland早前在一個訪問中表示，他在每次比賽前都會進行冥想。雖然不知道這個習慣是不是他入球後慶祝動作的靈感來源，但是可以肯定的是，這種備戰方式能令他在球場持續交出高水準的表現，無往而不利。而NBA球星LeBron James亦有把自己利用冥想訓練的方法以手機應用程式的方式推廣給大眾。

（圖片來源：goal.com）

因此當男人放空，並不是因為他們不在意身邊的人、或事物，而是為他們正在為自己的腦袋進行必要的hibernation，休整一下，再重新出發而已。