【鐵娘子也有柔情一面】攻陷事業型女性　別被高牆嚇怕

時常說現在不少適婚年齡女士都找不到對象，是因為她們注重事業，要求又高。這些鍾情工作的女生是不是真的咁難追？

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認為事業有成的女士們都很忙碌、沒有時間談戀愛；同時會認為對方對伴侶有很高的要求，自己沒有辦法達到，或怕未能夠提提供她們想要的東西，這些想法令很多男人對於追求事業型的女性感到一籌莫展，甚至會有點卻步。然而，這些都只是先入為主的概念。踏實、獨立的女生所嚮往的交往方式或者和你印象中的傳統女生有差別，但是女孩子畢竟還是女孩子，男人只要做好接受挑戰的準備，要把這些事業型「女強人」追到也不是無可能。

內在才華、個人技

事業型的女士對「學識」往往有種崇拜。為了工作，她們可以很專注地學習相應的知識，所以她們也更清楚知道擁有淵博知識的你，是花了多少心機才成為如此的。相比起各種八卦，能與事業型的女生在不同的議題上溝通和進行討論才是與她們進一步交往的基本。而且，涉獵更多的知識亦能令你具備更多技能，何樂而不為？

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注意儀容、舉止

這裡所說的儀容、舉止不是指追逐潮流的衣著，而是指能在適當場合選擇適當的裝束，與了解待人接物的方法。成功的女士大部分都希望自己的另一半擁有與自己配合的氣質。簡單而言，你應該試著讓自己成為一個紳士。「Manners maketh man.」電影《Kingsman》裡的這句台詞理應成為事業型女性的伴侶的座右銘。

（圖片來源：《Kingsman》電影劇照）

時間管理

事業成功的人都有一個特點，就是日程與時間管理的能力。而當她們全身心投入到與你共度的時間時，她們會期望你亦是如此。因此，如果你在期間一直因為其他的工作或事情而分心，例如在晚餐時不斷查看手機，這個將會是一個很大的問題。

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不需要做所有的決定

一些人會以為由於事業型女性在工作上的強悍，因此她們在與伴侶的關係上都會希望手握大權，做所有的決定。但是這只是一個過時的刻板印象。事實是，一些成功女性在一段關係中，反而有機會厭倦作為絕對強勢的一方，更渴望一個平等的伴侶關係，她們會希望身邊人說出自己的想法和打算。重點是，即使是同樣成功的人，她們的理想關係都會因人而異。

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有能力處理好自己的事

很多男人都覺得事業型女性會因為自己沒有她的成功，而被排除在交往對象外。而事實卻正相反，很多成功的女性都不太在意與伴侶的差距，她們看重的，反而是對方能夠好好處理自己的事情，讓兩人之間的關係能保持在親密與獨立並重的平衡上。