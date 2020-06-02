男士豪玩　奢華手工皮革遊戲組合　有足球檯、麻雀、棋盤、骰盅

玩樂與認真，從來都不是二元對立。男士們天性愛玩，然而也玩得認真，如果有別具品味的「玩具」就更加得心應手。今回要介紹的是來自Berluti的一系列精選奢華遊戲組合，橫跨中西文化，加上優質的手工皮革工藝更顯品味。

足球檯套裝（$289,000） （圖片來源：Berluti）

首先是大家常到英式酒吧會玩到的足球檯，如果家中有位置甚至是遊戲室就是定必入手之作。球檯以Berluti標誌性的Venezia皮革覆蓋表面，每項工序都在法國人手製作，甚至可以接受預約定制，改變球檯盤子和小球員腳部的皮革色調配搭。如果足球檯並不熟悉，打麻雀就是最好的四人玩意，同樣地以手工製作，手提皮套由經典的Venezia皮革打造，麻雀由精選優質木材製成，用色深沉內斂，花牌春夏秋冬、梅竹蘭菊則改為圍巾、領帶、皮帶、鞋拔鑰匙扣等，中西合壁別具玩味。

下棋是一門體育運動，訓練的是腦袋及精神，系列備有西洋雙陸棋套裝、黑白棋遊戲組合以及國際象棋遊戲組合，當中特點包括手工棋子、品牌標誌性Patina古法染色處理的Venezia皮革、不繡鋼棋盤等，下棋需要非常專注及思考，一副極具手感與質感的棋盤及棋子絕對令人更加享受下棋的時光。

+ 2

最後還有人人都懂得玩的撲克牌及骰盅，可以玩的遊戲千變萬化，老少皆宜，撲克牌套裝非常優雅而豪華，備有300個籌碼和一個Berluti Scritto裝飾dealer，而骰盅也用上Venezia皮革裁剪工藝及人手縫線呈現奢華質感，盡現玩得奢華，同時也兼備優雅的生活態度。