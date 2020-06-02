今夏大熱男士髮型　三種Buzz Cut 盡展型男魅力

炎炎夏日，一走出冷氣範圍，總是頓時滿頭汗水，然後頭油也開始加速分泌，令原本梳理得整齊的髮型立刻崩塌掉。若然面對過如此狀況的話，相信不少人都有將頭上厚厚的頭髮都剃掉剪短的衝動，不過總怕一頭超短髮毫無形象可言。其實近年大熱寸頭Buzz Cut，清爽舒服之餘，又不怕髮型走樣，只要造型尺寸拿捏準確，更能突顯臉部輪廓，提升整體造型。

David Beckham (圖片來源：Getty Images)

John Hardy (圖片來源：Getty Images)

Pharrell Williams (圖片來源：Getty Images)

靚仔型男 - Lineup Buzz Cut

正所謂「your face your fate」，若然你天生有碧咸咁靚仔，或是Nick Wooster咁型，而且頭形夠圓，隨便剃個Buzz Cut都可以carry到的話，不妨簡單一點，剃一個整頭頭髮長度一樣約1/4寸長的髮型，並劃一個乾淨的銳角髮線，或是剃深髮界，能夠突出五官輪廓。可以的話，再留一個full beard，型男魅力盡展。

Justin Timberlake (圖片來源：Getty Images)

Zayn Malik (圖片來源：Getty Images)

Frank Ocean (圖片來源：Getty Images)

潮流造型 - Skin Fade Buzz Cut

若然想要新潮一點的話，Skin Fade能夠加強髮型的潮流感，簡單來說就是將兩邊頭髮剷至見皮膚，甚至完全光掉，總之就是長度要比頭頂的頭髮更短。更進一步的話，還可以將頭部分成三或四個、甚至更多的層次，每個層次越遠離頭頂，頭髮長度越短，營造出層次漸變感。

David Beckham (圖片來源：Getty Images)

Ryan Reynolds (圖片來源：Getty Images)

Tom Hardy (圖片來源：Getty Images)

時尚魅力 - High and Tight Buzz Cut

對於慣了留有較多頭髮，不太敢將頭髮一下子就剃得短短，但又想試試Buzz Cut的型男，High and Tight是一個不錯的選擇。基本上與 Skin Fade差不多，都是將兩邊頭髮層次漸變地剷短，不過分別在位頭頂的頭髮會留得比較長，一至兩寸左右也可以。這種髮型在視覺上，更有將人的整體高度拉高的效果。

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Buzz Cut也要時常打理

確實，Buzz Cut在日常不用特別打理，但由於頭髮本身短，故此長長會更加顯眼，並容易影響整個髮型，所以需要比較頻密地作出修剪。對於新陳代謝速度正常的成年男士來說，最少每兩星期就需要修剪，當然找髮型師是最好不過，但由於所需技術不高，所以自行修理或是求助伴侶也是可以的，只是必須留意工具上，還是用一些比較專業，能調較多層不同格數的修髮器比較好。