【Leica迷必訪】F22落戶半島酒店　專人帶領探索極珍貴古董機型

由著名Leica相機收藏家蘇彰德開辦的F22 Foto Space早前正式落戶半島酒店，表面上是一家以販售古董Leica相機為主的店店舖，然而走進店裡卻發現別有洞天，由銷售的相機鏡頭，以至非賣品的相機擺設，甚至裝潢細節，店內的每一件物品都恍如博物館藏品般存在。

「Fake Leica」 (圖片來源：The Peninsula Hong Kong)

甫入門，首先映入眼簾的接待櫃枱看似平淡無奇，但細心一看便會發現這個以黃銅打造的圓形櫃枱枱面，其實是根據Leica I Model A的菲林格數計算器設計，而上方的黃銅天花燈外型則是模仿Leica的Elmar鏡頭。然後目光一轉，就會被眼前一座放大版的鍍金Leica相機所吸引，這座集合了多部Leica相機元素的大型雕塑名為「Fake Leica」，是中國雕塑家廖一百的著名代表作，鍍有24K金葉，是世上僅有的唯一一座。

店內主要分為三個部分，以售賣古董相及鏡頭為主，當中除了Leica之外，亦包括有Rollei及Hasselblad等著名品牌，例如限量150套的「Leica M6 Historica 1975-1995」套裝、序號hb-000並刻有文萊國徽的的汶萊國王50歲壽辰鍍金鑽石紀念機、搭配Elmax 3.5/50mm鏡頭的Leica I Model A等等。另外還有一些搜購自美國、日本、泰國等地的手工製相機配件售賣，當然亦主要是為Leica而設的。

+ 5

最近F22 Foto Space更與半酒開展一連串的合作，首先在酒店商場合作舉辦了一個名為「AUDREY by Bob Willoughby」的相片展，展示出上世紀著名女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）的「御用攝影師」Bob Willoughby，在1950至60年代Audrey全盛時期的22張照片作品，除涵蓋《翠谷香魂》、《雙姝怨》、《巴黎假期》及《窈窕淑女》四部Audrey家傳戶曉的電影劇照外，更展出一些珍貴的幕後花絮及生活照片，多方面呈現她在鏡頭下作為女演員、時尚傳奇及母親的不同角色。

+ 3

此外，在酒店的「香港‧半島‧愛在八方」主題住宿計劃中，亦包括有一項與F22 Foto Space合作推行的活動選擇，住客將由專人帶領參觀F22 Foto Space空間，並透過店內收藏的古董及限量版相機展品深入了解相機技術之發展。此外，F22 Foto Space團隊不但會為住客以過億像素的Phase One相機拍攝人像照片，更會親身教授攝影技巧要訣，令住客對相機及攝影有更深入的認識。