【世界跑步日】每年六月首個星期三　今日以跑連結全世界

受新冠肺炎疫情影響，全球跑友承受失望的一年，繼香港跑者每年「大考」的渣打馬拉松取消，東馬改為僅供精英跑手參加，倫馬延期至10月，而波馬、柏林、甚至東京奧運都相繼取消，六大馬中就只餘芝加哥及紐約仍未宣告最終定案。適逢今日是一年一度的世界跑步日（Global Running Day），不如一起穿上跑鞋，以運動帶來的正能量，繼續奮力抗疫。

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世界跑步日定於每年六月的第一個星期三，最初於2009年起源自美國，並自2016年起在美國市長Bill de Blasio的推舉下，正式發展成一項世界性活動，宗旨在於透過群體跑步活動，鼓勵人們一起活動身體。

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在這天，無論男女老幼，任何國籍種族，富貴抑或貧窮，能跑得多快多慢、多長多遠也沒關係，都同樣可以參與世界跑步日活動。只要登上活動網頁，然後填寫簡單個人背景資料，以及承諾今日會跑的距離就可以，系統便會自動總結全球共有幾多個國家幾多參加者一共跑了幾長的距離。

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以過往幾年，世界各地都會有組織在世界跑步日籌辦不同的跑步活動，就以2016年為例，曾贏得波馬冠軍的著名跑手Meb Keflezighi就帶領一眾跑者進行了一次路跑活動，而一群來自阿特蘭大田徑俱樂部的成員，就輪流24小時無間斷地在阿特蘭大都會區進行路跑。今年雖然在疫情底下，所有世界跑步日的大型公眾活動都取消，不過就算只是在家樓下附近跑圈，甚或帶著寵物在公園散步，都能參與其中，並且鼓勵身邊朋友一起加入這項跑步慶祝活動。

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無論是跑步初哥抑或老手，慢跑時對於雙腳的保護都非常重要，當中日本殿堂級跑鞋品牌Asics的皇牌GEL-KAYANO系列，在眾多跑鞋中一直以高舒適度和保護度見稱。系列最高推出第27代，用上更柔軟的FLYTEFOAM PROPEL技術，加強緩震效果、提升足底的舒適度，為長時間和長距離跑者提供更佳保護。鞋款並搭載SPACE TRUSSTIC科技，更輕身、更穩定，而且配合男女鞋款用上不同的中空穩定片，當中男裝就加強了內足弓的支撐，進一步加強長時間跑步的舒適度及保護。