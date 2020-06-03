SpaceX的火星殖民計劃　載客量100人的Starship及個人定制太空衣

近日SpaceX以「獵鷹9號」火箭搭載載人「龍飛船」成功升空上國際太空站，是為美國本土九年來再次載人上太空，就連美國總統特朗普在目擊過程之後也指出：SpaceX只是一個開始，美國登陸火星的日子將會到來。是次的震撼亦來自是首次由私人企業將NASA的太空人送上太空，而且這些年來，SpaceX一直在計劃殖民火星，相信亦不遠矣。

圖片來源：SpaceX

圖片來源：NASA

原來自從2003年哥倫比亞號著陸失敗後，NASA知道要重新研發需要大量的資源，就一直物色與私人企業合作，結果在2014年由SpaceX及Boeing簽下合約，本來去年底Boeing的宇宙飛船率先起飛，卻可惜地未能與國際太空站對接，直到近日SpaceX接棒並成功了。在載人上太空之前，原來SpaceX一直都在運送貨物至國際空間站，而且其火箭更是可以重用的。但上太空只是第一步，終極的計劃是研發更大的載人「Starship」以實現火星殖民。

Starship（圖片來源：SpaceX）

分期還款上太空

「Starship」是SpaceX正在測試進行的計劃，Elon Musk在今年1月於Twitter表示，計劃在2050年之前送100萬人上火星。Starship的設計是每次能載100人的太空巴士，而且可以回收重用，Elon Musk甚至定下「瘋狂」的計劃：每年建造100艘Starship，在地球和火星軌道距離最近之時可以同時送10萬人上火星。此舉相信並非一個平民化的計劃，但如果要將計劃的成本分給每次的100位乘客，相信也會是天價，再加上火星相當的荒蕪，實現殖民火星之前也需要人上去拓荒，是否真的能吸引人付下巨額上去？不過有趣的是Elon Musk也有說過，只要有人願意都可以乘上飛船，如果不夠錢，他也會提供貸款，這也是他近年積極累積資產的原因。

Bob Behnken及Doug Hurley所穿的太空衣的外觀設計出自荷里活著名服裝設計師Jose Fernadez之手（圖片來源：SpaceX）

3D打印頭盔

說回剛成功的升空，上太空的宇航員為Bob Behnken及Doug Hurley，自2000年遴選出來已上過兩次太空，算是NASA最有經驗的，而他們所穿的太空衣，可能大家都覺得有點陌生但極具科幻感，原來同樣是出自SpaceX之手，每一件都是為每位太空人度身定制的，而頭盔則是由3D Printing打造，其外觀設計原來竟是出自荷里活著名服裝設計師Jose Fernadez之手，由他操刀的電影有《Batman》系列、《X-Men》系列等，但今次的太空衣也非只有外表，SpaceX為了讓大家更加明白其理念推出了一段短片解釋，主要是以易於使用為主，甚至與太空艙融為一體。