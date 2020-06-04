George Floyd事件　Facebook改Logo、全民數碼抗議

相信在10年後，大家會回顧2020年，這一年是一個關於人權的年份。由於黑人George Floyd的事件，美國近日發生多起抗議活動，甚至連各名人、明星、運動員都紛紛表達意見。同一時間，Facebook及Instagram亦將Logo改為黑白色，以表達其反歧視的意向。

George Floyd的事件在美國發生多起抗議活動，同時也出現在網上世界（圖片來源：Getty Images）

黑白之戰

是次的事件也與社交平台息息相關，事源最初將George Floyd事件的過程公開的就是在社交平台發布，就連Facebook的CEO Mark Zuckerberg也感謝此舉讓世界各地更多人關注到這件事。隨即亦有所行動，除了將Logo改為黑白色，也會捐出1,000萬美金予改善種族問題的組織。此外，近日大家都紛紛在社交平台見到及發布黑色的圖片，並加上#BlackOutTuesday、#BlackLivesMatter、或#AllLivesMatter的Hashtag，是為一個世紀性的數碼抗議行動。

Facebook將Logo改為黑白色（圖片來源：Facebook／Twitter）

多個社交平台都將Logo改為黑白色（網上圖片）

多位音樂人以#blackouttuesday表達意見（圖片來源：nytimes／Instagram）

不過要留意的是，如果把以上三個Hashtag同時標上，很可能就沒辦法將有效的訊息傳遞開去，因為只會見到全黑的頁面，所以如果只是想表達自身立場及意向，而非傳達相關的訊息及圖片，只標上「#BlackOutTuesday」便可。

「#TheShowMustBePaused」標誌（圖片來源：TheShowMustBePaused）

最初發起「#BlackOutTuesday」行動的，原來是來自音樂界，自George Floyd死後，Spotify、Live Nation、Apple、TikTok及其他大型唱片公司於星期一嘗試呼籲業界在星期二停工以響應席捲全國的抗議活動，而這個行動又源於兩位從事音樂營銷工作的黑人女士Jamila Thomas及Brianna Agyemang發起的「#TheShowMustBePaused」行動。黑人除了在運動界，於音樂界也貢獻良多，在美國這個價值數10億美元的產業當中，黑人音樂業者的一直以來都影響甚大，例如在最近的專輯排行榜上前五名就有四名是黑人歌手。當然不只是向錢看，他們為世界帶來的文化成就也相當深遠。