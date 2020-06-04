Beats最新完全無線⽿機　除了配色　改善基本需要才是巧思

耳機向來都是男士們定必配備、也要考究的配件。音樂營造品味，好的音質、型格的外表、以人為本的設計，是耳機的基本要素。近年大家都紛紛加入無線⽿機的行列，完全無線⽿機、智能無線⽿機都是考慮之列。而Apple更是當中的代表人物，甚至是旗下的品牌Beats by Dr. Dre（Beats），向來都別具良好口碑，最近就推出Powerbeats Pro完全無線⽿機加四種鮮豔配⾊，誓要大家愛不釋手。

Powerbeats Pro完全無線⽿機（圖片來源：Beats）

Beats向來都是世界領先的⾳頻設備公司，其頭戴式、⼊⽿式⽿機相信大家都曾經擁有過，品牌旨在將錄⾳室的體驗透過產品帶給用家。即將於6⽉10⽇起在apple.com發售的Powerbeats Pro完全無線⽿機不論在功能還是設計都令人耳目一新。充滿電可以使用⾧達9⼩時，更可以快充5分鐘就使用1.5⼩時，解決了不少無線⽿機的問題。抗汗和抗⽔功能是基本，是次採用的藍⽛技術連接範圍更廣。兩邊⽿塞均可操控⾳量、揀選⾳樂、控制通話。

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此外，配合更寬廣動態範圍及隔離噪⾳能⼒，讓用家更加融入音樂享受，更提供四種⼤⼩⽿塞，因應需要而提供最佳的⾳質和舒適感，設計上加入貼合的可調校⽿鉤，穿戴起來輕巧舒適⼜穩妥。在配色方面有活⼒⿈、雲彩粉、熔岩紅和冰川藍，可以迎合到不少用家的口味，但筆者卻認為如果有黑白配色就更加靈活百搭了。