開胃酒原理　除了白酒香檳　Dry Martini也合適　最適合夏日降渴

置身於盛夏之中，除了每一刻都非常口渴，也沒有甚麼胃口，夏天向來都適合東南亞酸酸辣辣的菜式，除此之外，歐洲的餐前酒文化也能提起我們的胃口。

Vermouth是元祖級的開胃酒（圖片來源：baronvermouth）

餐前酒又可稱為開胃酒，打開Drink List見到「Aperitif」這個字其實是來自法文，其意思是「打開」——在進餐前打開胃口食慾。開胃酒的原理一般是以酸度高、Dry口感風格、酒精度低為主，甜型的酒會令人飽肚一般都不適合。開胃酒除了指酒的類別，也是一種飲食文化，其歷史可以追塑到5世紀，但後來定義及推廣開胃酒的是意大利人Antonio Carpano，推廣Vermouth這種苦艾酒（用乾料調製的加強葡萄酒）及以其作為基酒調配的雞尾酒作為開胃酒，當時會加入葡萄酒或果汁使之易於飲用。

有著良好酸度及細緻氣泡香檳的是典型的開胃酒（圖片來源：Unsplash@anthonydelanoix）

但來到今天我們接觸的開胃酒大多都是葡萄酒，最常見的是香檳或氣泡酒，例如用Chardonnay釀造的Blanc de Blanc有著良好酸度及細緻氣泡，清爽易入口，除了香檳，法國Alsace的Cremant d'Alsace、意大利的Prosecco等都合適。至於Rosé大多都是典型的開胃酒，例如法國Tavel、Provence的出品就相當著名。

（圖片來源：Unsplash@victorjanin）

Dry口感、沒有經木桶陳年的白酒也十分適合，例如法國Chablis向來有著清爽、高酸度的風格，其實口感輕盈、酸度高、有著花果香的如Sauvignon Blanc、Riesling、Chardonnay、Pinot Grigio等都能夠提起食慾。也有人喜歡Sherry酒，但要選擇甜度低的Dry風格，例如Fino就有著較輕盈的酒體以及帶來花香，而酒精度都有大約15度。

Dry Martini就用上Gin及Vermouth調配而成，也是經典的開胃雞尾酒（圖片來源：Unsplash@ztanizlaff）

剛才說過，Vermouth是元祖級的開胃酒，酸度較高卻有著草本及花香，可以加冰飲用，也可以作為基酒調配雞尾酒，例如Dry Martini就用上Gin及Vermouth調配而成，是經典的開胃雞尾酒，也有著不一樣的優雅格調。