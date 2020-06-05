俄羅斯人的生命之水　令拿破崙和希特拉敗北的功臣？

說起伏特加（Vodka），大家總會立時想起俄羅斯人，腦中閃過的是「戰鬥民族」將這款高濃度烈酒當作日常飲料，甚至當水飲的情景。

俄羅斯人將伏特加當水飲的形象深入民心。（圖片來源：Pixabay)

其實「Vodka」這個字是從斯拉夫語的「woda」或「voda」變化而來，原意就是「水」，若然再更進一步深入探究其拉丁文的語意，則有「生命之水」的意思。

伏特加講究的是純淨如水。(圖片來源：John Fornander)

以薯仔、黑麥、小麥等的根莖作物或澱粉質穀物作為主要原料，伏特加與其他講究獨特風味的烈酒不同，由於通常經過三次蒸餾和活性炭的過濾，農作物的風味幾乎在酒中已經完全消失，而要釐定一瓶酒的質素，是在於它的純淨度、入口時的清爽順滑感和後勁的辛辣嗆喉度。

俄羅斯科學家Dmitri Mendeleev (圖片來源：Getty Images)

關於伏特加的歷史始源眾說紛紜，有人說它早於12世紀已經在俄羅斯出現，不過若說具文獻記載的話，則最早可以追溯到1405年的波蘭，然而到底事實為何就不得而知了。只能說歸功於俄羅斯科學家Dmitri Mendeleev搶先定義了伏特加，並將伏特加的酒精含量定為40%，令人們在心裡自行將伏特加和俄羅斯之間劃上等號，而非波蘭。不過發展至今天，英國、法國、荷蘭、瑞典、美國、加拿大等歐美多國、甚至日本，都有出產伏特加的蒸餾廠品牌。

俄羅斯軍隊靠伏特加在嚴寒中保暖，有人笑說拿破崙和希特拉的江山都是敗給伏特加。(圖片來源：Russia Beyond)

由於擁有非常高的酒精濃度和強勁的嗆喉辛辣感並有禦寒功效，伏特加成為了俄羅斯人應對嚴寒環境的重要飲料，甚至有說在俄羅斯軍中，伏特加是必備的配給品，而俄羅斯人之所以能夠成功抗擊拿破崙和希特拉的入侵，其在寒冬下的暖身功效更起了非常關鍵的作用。

若要選一支必試的伏特加，由俄羅斯國營酒廠出產，以總統普京名字命名的這支，相信是不少人的首選。(圖片來源：Putinka)

一直以來，將冰鎮的伏特加直接neat是比較常見的飲法，而加水飲用則適合不太能承受伏特加的辛辣嗆喉感的人，不過要說現年最普遍的，還是作為基酒以調配Screwdriver、Moscow Mule、Bloody Mary等雞尾酒。