日系眼鏡Native Sons洗不掉的明星光環　融合美日元素

我會用「贏在起跑線」來形容品牌Native Sons的作品，事實上品牌主理人Tommy O’Gara在眼鏡業界有著多年的實戰經驗，並且在時尚圈取得人脈關係，因此在品牌成立至今仍然人氣爆燈、形象討好。

Native Sons的設計具備著一種60年代美式風格，而這種感覺卻令人恍如置身於公路電影中，每分每秒都感受到一種自由氣息，亦因為這種特質讓品牌可以走得更高更遠。

(圖片來源 : imn.jp )

Native Sons的獨有世界觀

先放下所謂的明星效應，事實上Native Sons的人氣作John Q絕對是近年表現得最出色的眉架款式之一，特別在形態及製作素材之挑選，那高質量讓我們明白到真正Browline應有的特質。相對於普遍日系眼鏡品牌，Native Sons的設計有著獨有的世界觀，這正如先前所講，主理人Tommy O’Gara在潮流界有著相當緊密的人際關係，特別在日本時尚圈𥚃頭。而品牌的初形更是由他與NEIGHBORHOOD主腦瀧澤伸介共同所創立，憑著Tommy O’Gara對美國歷史文化上的了解，以及多年的造鏡經驗，使 Native Sons作品能廣泛地得到認同。

盡顯Tommy O’Gara式的創作思維

成立只有短短八年時間，Native Sons就能夠獲得廣大迴響，尤其在配戴感方面。而Tommy O’Gara認為在市場上大部分眼鏡只適用於西方人，因此他希望能夠製作出真正適合亞洲人面型輪廓佩戴的作品。Native Sons的作品令人感受到一種紮實質感，其細膩而精準的結構往往叫人愛不釋手，加上造型上個性十足，同時又擺脫了舊有日系手造眼鏡的傳統思維。至於Tommy O’Gara本身是一位美裔日本人，早在2000年加入DITA眼鏡團隊，並擔任日本及亞洲業務總監。直至2011年獲得時裝品牌Thom Browne的信賴，並擔任為其眼鏡系列的設計工作。到了2012年正式發表了其Debut Collection，將Native Sons眼鏡設計推至國際舞台。

當下年青人至愛

Native Sons的設計絕對是影響著現今眼鏡潮流趨勢，而這種張力卻反映出Tommy O’Gara 的設計功架。為確保品質能保持一定水準，Tommy O'gara 在福井縣成立了個人眼鏡工房「 The LIGHT Co.」，並邀請當地的眼鏡職人及製作團隊為品牌開拓生產線。正所謂「念念不忘必有迴響」，Native Sons的作品從鼻托、鉸鏈、鏡臂以至每一粒螺絲細節皆經過精密計算，加上在優質板材與鈦金屬的互動下，鏡框呈現出舒適而又耐用的設計特質。集各方面的優點下，使得Native Sons成為了當下最受年青人愛戴的日系眼鏡品牌。