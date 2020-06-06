【端午節2020】識食之男盤點　五家米芝蓮矜貴鮑魚糭　最豪$1,888

端午節將之，雖然受新冠肺炎疫情影響，不少龍舟競賽都相繼取消，不過作為本地的重要節日，和家人一起吃糭慶節還是基本的，這不該是女士的專利，識食之男也該搵出特色。踏入六月初正是開始訂糭時，赫然發現，原來現今不少酒店出品的裹蒸糭都會以原隻鮑魚為主打食材，以下將為大家逐一介紹。

抵食之選：逸東軒「至尊鮑魚瑤柱裹蒸糭」（$198）

由Eaton HK的米芝蓮一星中業廳逸東軒的名廚團隊主理，雖然每隻只售198，但除了原隻鮑魚之外，還嚴選多款優質食材，包括晶瑩剔透的原粒鹹蛋黃、頂級瑤柱、金華火腿及上等花菇等，每隻重約600克，份量十足。每隻糭均經由大師傅巧手包裹，綠豆糯米比例平均，甫打開荷葉即時香氣撲鼻，而且口感豐富紮實，嚼勁十足。

(圖片來源：Easton HK)

首次登場：明閣「原隻鮑魚裹蒸粽」（$308）

康得思酒店的米芝蓮一星粵菜食府明閣，首度以傳統手工技藝，炮製包有原隻12頭南非鮑魚、日本瑤柱、天白花菇、燒鴨肉、鹹蛋黃及金華火腿等多種上乘材料的原隻鮑魚裹蒸糭，軟糯在嚴選的荷葉下散發清香，而肉餡則脂香四溢，充滿層次。再點上餐廳自家出品的XO醬，更是份外惹味。

(圖片來源：Cordis Hong Kong)

用心秘製：麗思卡爾頓酒店「鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糭」（$358）

坐擁米芝蓮二星中餐廳天龍軒的麗思卡爾頓酒店，以其自家經典秘方和傳統手藝，加上精選的頂級優質食材，炮製出每年備受搶購的鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糭裹蒸糭。在外層包裹著的荷葉，與肉糭內的清香蓮子互相輝映，令內餡香而不膩，口感軟糯。若於6月7日前訂購，可享早鳥優惠，每隻$288；於6月25日前大量訂購100隻或以上，更抵至每隻$238。

(圖片來源：Ritz Carlton)

誠意滿分：夏宮「鮑魚瑤柱有機腩肉粽」（$368）

港島香格里拉大酒店旗下的米芝蓮一星中菜廳夏宮，行政總廚梁汝景師傅以矜貴鮑魚及優質瑤柱作主要餡料之餘，更特別選用油脂分佈平均的有機豬腩肉及鹹蛋黄等食材，巧手製作傳統裹蒸糭，不但別具傳統風味，吃下口更是滿滿的誠意心機。

(圖片來源：Island Shangri-La)

尊貴之最：香宮「26頭吉品乾鮑魚金腿粽」（$1,888）

至於最尊貴的必數九龍香格里拉大酒店的米芝蓮一星中菜廳香宮的26頭吉品乾鮑魚金腿糭！行政總廚張浪然師傅搜購日本頂級的26頭吉品乾鮑魚，並佐以鹹香味濃的雲南金腿，無論佳節送禮抑或滿足個人味蕾，都是最豪華首選。