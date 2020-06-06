打斷足球員壟斷榜首歷史 費達拿榮登世界上收入最高運動員

最近《福布斯》發布了2020年度世界上收入最高的100名運動員，當中令人感意外的是，網球選手費達拿（Roger Federer）榮登首位，打斷了足球員壟斷了榜首的歷史。

費達拿曾代言的品牌Rolex（網上圖片）

是次的報告指出，費達拿於過去一年的總收入估計為1.063億美元，當中包括獎金、薪金、合約獎金、特許權、出場費等，但當中大部分都非來自獎金，而與十多家品牌的代言合約。原來在去年，費達拿在榜上只排第五，前三名都是足球明星，但他的總資產9,340萬美元當中，光是代言費就佔了8,600萬美元，而且在他20年的職業生涯當中，即使已奪下20座大滿貫金盃，累計1.2億美元的ATP巡迴賽獎金，但也並非最高獎金的網球選手，而是Novak Djokovic。

費達拿與Uniqlo簽下十年價值三億美元合約（圖片來源：Uniqlo）

一口氣由第五躍升到榜首，就要說到他自從與NIKE結束長達24年的合作之後，轉而與Uniqlo簽下十年價值三億美元合約。除此之外，他也與不同的品牌合作代言，包括Rolex、瑞士信貸銀行Credit Suisse、Mercedes-Benz、意大利麵品牌Barilla等。至於去年榜上的前三位足球明星C朗、美斯及尼馬，在今年的榜上都下滑至二、三、四位，第五、六、七位則是LeBron James、Stephen Curry及Kevin Durant，排第八的就有美國高爾夫球手Tiger Woods，第九及十位就是NFL美式足球員Kirk Cousins及Carson Wentz。至於最高收入的女運動員，同樣也是網球選手，是來自日本的Naomi Osaka，在榜上排第29位。最後，《福布斯》也指出，相信是因為冠狀病毒疫情影響，是次收入最高的100名運動員的總收入為36億美元，比起上年下降了9％。