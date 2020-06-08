「破壞王」Banksy關心社會之舉　以畫作寄語美國未來

George Floyd的事件發生後，關於平權的運動不論在街頭或網絡上都依然持續，繼Facebook改黑白色Logo、各界名人如Kanye West、LeBron James等紛紛上街支持平權，音樂界也發起了「#BlackOutTuesday」行動，包括Spotify、Live Nation、Apple等呼籲業界停工以響應抗議活動，最近Nike繼發布「Don’t Do It」短片之後，又再宣布捐出$4,000萬美元用於消除種族歧視的工作之中。此外，近年引起不少話題的神秘藝術家Banksy也於近日推出新作，正正是悼念黑人在歷史以來所受到的不公平對待。

圖片來源：Banksy

Banksy除了身份神秘，舉動也向來引起話題，繼《女孩與氣球》在拍賣場被碎掉，就知道他的作品不只是畫作，而是在於概念。但以「破壞王」之名來定義Banksy未免太武斷，在去年的聖誕節他也有窩心之舉，在其Instagram發布了一段名為「God bless Birmingham.」的短片，其目的就是令觀眾關注流浪漢在聖誕夜也無家可歸的議題；同一年的聖誕，Banksy又在其開設及設計的酒店展出一件名為《Scar of Bethlehem》（伯利恆的傷痕）的作品，旨在提起世人對以巴衝突的關注。

「God bless Birmingham.」：

Banksy可見得是關心社會與世界的，近日推出的新作亦表明了其對於黑人社會運動的支持，也突顯並悼念一直以來黑人的人權問題都沒有受到關注，畫中災燒著的美國國旗，正表現出美國存在著的矛盾，他認為必須先用心理解黑人族群發聲，作為白人他也會起來支持，而白人所製造出來的制度崩壞與種族矛盾，就需要由白人來處理，要不然終有一日會導致悲劇收場。

圖片來源：Banksy

《Scar of Bethlehem》：